Polska szykuje się na ekstremalne burze. Zagrożenie rośnie z godziny na godzinę. Alerty IMGW i RCB

Jeszcze w niedzielę Polska zmagała się z rekordowymi temperaturami. Jak poinformowali Polscy Łowcy Burz, w Słubicach odnotowano 40,5 st. C, co oznacza nowy rekord najwyższej temperatury zmierzonej w kraju i pobicie wyniku sprzed 105 lat. Najwyższe wartości wystąpiły na zachodzie Polski, gdzie na wielu stacjach padły także lokalne rekordy.

W poniedziałek fala upałów ma przesunąć się na wschód kraju. Tam temperatura może ponownie zbliżyć się do 40 stopni. Jednocześnie na południowym zachodzie prognozowany jest rozwój groźnych burz.

Szczególną uwagę meteorolodzy zwracają na sytuację wieczorem. Według Polskich Łowców Burz z terytorium Czech może wkroczyć do Polski wielokomórkowy układ burzowy, który może na krótko przekształcić się w tzw. bow echo. Taki system burzowy może powodować wyjątkowo silne, a nawet niszczące porywy wiatru. Eksperci podkreślają jednak, że scenariusz ten nie jest jeszcze przesądzony, choć warto brać go pod uwagę.

W miarę przemieszczania się na północny wschód układ ma stopniowo słabnąć. Po przejściu przez Dolny Śląsk i Opolszczyznę prognozowane jest przejście w strefę opadów deszczu z lokalnymi burzami.

W związku z prognozami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców części województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W wiadomości ostrzeżono przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami oraz możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. RCB apeluje o unikanie otwartych przestrzeni podczas przechodzenia nawałnic.

Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na poniedziałek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla zachodniej i południowej Polski. Nadal obowiązują również alerty drugiego i trzeciego stopnia przed upałem obejmujące niemal cały kraj.

Jak przygotować się na burzę?

Służby przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

usuń z balkonów, parapetów i podwórek przedmioty, które może porwać wiatr,

nie zostawiaj samochodu pod drzewami,

zamknij okna i drzwi,

jeśli to możliwe, pozostań w domu,

będąc na zewnątrz, jak najszybciej znajdź bezpieczne schronienie,

nie zatrzymuj się pod drzewami,

zabezpiecz zwierzęta przebywające na zewnątrz,

przygotuj latarki i zapas baterii na wypadek awarii prądu,

zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem – silny wiatr może łamać konary, przewracać drzewa, a na otwartej przestrzeni nawet utrudniać utrzymanie toru jazdy.

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