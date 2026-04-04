Polacy masowo zapominają o jednym produkcie w święconce. Ten ostry dodatek chroni przed chorobami

Marta Zalewska jpp vera
2026-04-04 9:00

Świąteczne koszyki z jajkami, solą, pieczywem i cukrowym barankiem to nieodłączny element obchodów w wielu domach w Polsce. Często pomijamy jednak jeden kluczowy dodatek, który według wierzeń gwarantuje pomyślność i chroni przed chorobami. "Nie pomijajcie tego składnika przed Wielkanocą 2024, by zachować zdrowie i szczęście!"

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to absolutnie najważniejszy czas dla wszystkich osób wierzących. W naszym kraju wiosenne obchody nierozerwalnie łączą się z wizytami u bliskich, uginającymi się od potraw stołami, słodkimi wypiekami oraz tradycyjnym święceniem pokarmów.

Co włożyć do koszyczka ze święconką?
Co włożyć do koszyczka wielkanocnego na święconkę w Wielką Sobotę?

Zgodnie ze starym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie zwyczajem w Wielką Sobotę, która tym razem przypada 30 marca 2024 roku, Polacy masowo zaniosą starannie przygotowane koszyki do świątyń. Ten piękny rytuał bywa jednak powodem przedświątecznych dylematów, ponieważ nie zawsze pamiętamy o pełnej liście wymaganych pokarmów. Zawartość kosza nie jest bowiem przypadkowa, a każdy umieszczony tam dar niesie ze sobą bardzo głęboką symbolikę. W standardowej święconce lądują zazwyczaj takie produkty, jak:

  • gotowane jaja,
  • biała sól,
  • symboliczny baranek,
  • kawałek pieczywa,
  • dobrej jakości wędlina.
Chrzan w święconce wielkanocnej gwarantuje doskonałe zdrowie

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje w pełni listy obowiązkowych darów. Kluczową rolę w tradycyjnym świątecznym koszu odgrywa chrzan, o którym wierni nagminnie zapominają. To spory błąd, ponieważ ostry korzeń ma odganiać nieszczęścia i zapewnić domownikom doskonałe zdrowie.

Historyczne fotografie pokazujące dawne obchody Wielkanocy udostępnia dziś Narodowe Archiwum Cyfrowe.

