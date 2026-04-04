Polacy masowo zapominają o jednym produkcie w święconce. Ten ostry dodatek chroni przed chorobami

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to absolutnie najważniejszy czas dla wszystkich osób wierzących. W naszym kraju wiosenne obchody nierozerwalnie łączą się z wizytami u bliskich, uginającymi się od potraw stołami, słodkimi wypiekami oraz tradycyjnym święceniem pokarmów.
Co włożyć do koszyczka wielkanocnego na święconkę w Wielką Sobotę?
Zgodnie ze starym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie zwyczajem w Wielką Sobotę, która tym razem przypada 30 marca 2024 roku, Polacy masowo zaniosą starannie przygotowane koszyki do świątyń. Ten piękny rytuał bywa jednak powodem przedświątecznych dylematów, ponieważ nie zawsze pamiętamy o pełnej liście wymaganych pokarmów. Zawartość kosza nie jest bowiem przypadkowa, a każdy umieszczony tam dar niesie ze sobą bardzo głęboką symbolikę. W standardowej święconce lądują zazwyczaj takie produkty, jak:
- gotowane jaja,
- biała sól,
- symboliczny baranek,
- kawałek pieczywa,
- dobrej jakości wędlina.
Chrzan w święconce wielkanocnej gwarantuje doskonałe zdrowie
Powyższe zestawienie nie wyczerpuje w pełni listy obowiązkowych darów. Kluczową rolę w tradycyjnym świątecznym koszu odgrywa chrzan, o którym wierni nagminnie zapominają. To spory błąd, ponieważ ostry korzeń ma odganiać nieszczęścia i zapewnić domownikom doskonałe zdrowie.
Historyczne fotografie pokazujące dawne obchody Wielkanocy udostępnia dziś Narodowe Archiwum Cyfrowe.
