Polacy masowo zapominają o jednym produkcie w święconce. Ten ostry dodatek chroni przed chorobami

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to absolutnie najważniejszy czas dla wszystkich osób wierzących. W naszym kraju wiosenne obchody nierozerwalnie łączą się z wizytami u bliskich, uginającymi się od potraw stołami, słodkimi wypiekami oraz tradycyjnym święceniem pokarmów.

Co włożyć do koszyczka wielkanocnego na święconkę w Wielką Sobotę?

Zgodnie ze starym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie zwyczajem w Wielką Sobotę, która tym razem przypada 30 marca 2024 roku, Polacy masowo zaniosą starannie przygotowane koszyki do świątyń. Ten piękny rytuał bywa jednak powodem przedświątecznych dylematów, ponieważ nie zawsze pamiętamy o pełnej liście wymaganych pokarmów. Zawartość kosza nie jest bowiem przypadkowa, a każdy umieszczony tam dar niesie ze sobą bardzo głęboką symbolikę. W standardowej święconce lądują zazwyczaj takie produkty, jak:

gotowane jaja,

biała sól,

symboliczny baranek,

kawałek pieczywa,

dobrej jakości wędlina.

Chrzan w święconce wielkanocnej gwarantuje doskonałe zdrowie

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje w pełni listy obowiązkowych darów. Kluczową rolę w tradycyjnym świątecznym koszu odgrywa chrzan, o którym wierni nagminnie zapominają. To spory błąd, ponieważ ostry korzeń ma odganiać nieszczęścia i zapewnić domownikom doskonałe zdrowie.

Historyczne fotografie pokazujące dawne obchody Wielkanocy udostępnia dziś Narodowe Archiwum Cyfrowe.

