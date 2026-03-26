Pogoda na weekend w Białymstoku 27-29 marca. Po pochmurnym piątku nadejdzie słoneczna sobota i niedziela

Pogoda w Białymstoku: 27-29 marca

Mieszkańcy Białegostoku w weekend od 27 do 29 marca doświadczą wyraźnej zmiany aury. Początek weekendu nie będzie zachęcał do aktywności na zewnątrz z powodu chmur i niewielkich opadów. Sytuacja zmieni się jednak diametralnie w sobotę, kiedy to nad miastem pojawi się słońce. Pogodna aura utrzyma się już do końca niedzieli. Temperatury w ciągu dnia będą umiarkowane, ale noce przyniosą odczuwalne ochłodzenie.

Pochmurny i chłodny piątek

Weekend rozpocznie się w piątek, 27 marca, od aury typowo jesiennej. Niebo nad Białymstokiem będzie w całości pokryte chmurami, z których lokalnie może spaść niewielki deszcz. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą maksymalnie około 10 stopni Celsjusza. Po zachodzie słońca temperatura szybko spadnie i w nocy zatrzyma się na poziomie około 3 stopni. Uczucie chłodu spotęguje umiarkowany wiatr, wiejący ze średnią prędkością blisko 4 m/s.

Słoneczna i cieplejsza sobota

Sobota, 28 marca, przyniesie oczekiwaną poprawę pogody i okaże się najcieplejszym dniem weekendu. Niebo nad Białymstokiem całkowicie się rozpogodzi, a słońce będzie towarzyszyć mieszkańcom przez cały dzień. Temperatura w najcieplejszym momencie wzrośnie do około 11 stopni. Mimo słonecznego dnia, noc z soboty na niedzielę będzie najzimniejsza – termometry pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza. Wiatr wyraźnie osłabnie w porównaniu do piątku, a jego średnia prędkość spadnie do około 3 m/s. Tego dnia opady nie są prognozowane.

Pogodna niedziela na zakończenie weekendu

Niedziela, 29 marca, będzie kontynuacją słonecznej pogody. Od rana do wieczora nad Białymstokiem utrzyma się bezchmurne niebo. Temperatura maksymalna będzie bardzo zbliżona do tej z soboty i również wyniesie około 11 stopni. Noc będzie już odrobinę cieplejsza, z temperaturą minimalną w okolicach 2-3 stopni. Wiatr natomiast ponownie przybierze na sile, a jego prędkość wróci do poziomu z piątku, czyli około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Białymstoku?

Zmienna pogoda w Białymstoku wpłynie na plany weekendowe. Pochmurny i chłodny piątek z przelotnym deszczem może skłonić do spędzenia czasu w pomieszczeniach. Z kolei słoneczna sobota i niedziela, z temperaturą w okolicach 11 stopni, stworzą doskonałe warunki do aktywności na świeżym powietrzu. To idealny czas na dłuższy spacer, wycieczkę czy inną formę rekreacji. Chłodne poranki i wieczory będą jednak wymagały zabrania ze sobą cieplejszej kurtki lub bluzy.

Dane pogodowe: OpenWeather