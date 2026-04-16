Pogoda w Białymstoku: 17-19 kwietnia

Mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się weekendu z wyraźną zmianą aury. Po chłodniejszym i nieco deszczowym początku, w prognozie widać znaczące ocieplenie i rozpogodzenia, które nadejdą w sobotę. Będzie to najprzyjemniejszy dzień weekendu. Niedziela natomiast ponownie przyniesie ochłodzenie i więcej chmur na niebie. Przez cały weekend warto zwrócić uwagę na spore różnice temperatur między dniami a nocami, które pozostaną chłodne, z wartościami w okolicach 3-4 stopni Celsjusza.

Piątek, 17 kwietnia, przywita mieszkańców Białegostoku umiarkowanym zachmurzeniem, które okresowo może zasłaniać słońce. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie około 11 stopni Celsjusza, co sprawi, że odczuwalnie będzie dość chłodno. Noc zapowiada się zimna, z temperaturą spadającą do zaledwie 3°C. Tego dnia mogą pojawić się przelotne, niewielkie opady deszczu, dlatego warto mieć przy sobie parasol. Powieje też umiarkowany wiatr, osiągający prędkość około 4 m/s.

Sobota najcieplejszym dniem weekendu

Sobota, 18 kwietnia, zapowiada się jako zdecydowanie najprzyjemniejszy dzień weekendu. Na niebie pojawi się znacznie więcej słońca, a zachmurzenie będzie niewielkie. To przełoży się na wyraźny wzrost temperatury, która w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 15°C. Będzie to tym samym najcieplejszy dzień w prognozowanym okresie. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek, wiejąc z prędkością około 4 m/s, ale przy wyższej temperaturze nie będzie tak dokuczliwy. Co ważne, tego dnia synoptycy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Noc z soboty na niedzielę będzie nieco cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 4 stopni.

Pochmurna i chłodniejsza niedziela

Niestety, słoneczna aura nie utrzyma się długo. W niedzielę, 19 kwietnia, do Białegostoku wróci zachmurzenie, które tym razem będzie duże i może towarzyszyć nam przez większą część dnia. Temperatura w ciągu dnia spadnie i wyniesie maksymalnie około 14 stopni. Mogą pojawić się również symboliczne opady deszczu, choć nie powinny być one intensywne. Wyraźnie osłabnie za to wiatr, którego prędkość spadnie do około 2 m/s, co będzie zauważalną zmianą w porównaniu do poprzednich dni. Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie temperaturę w okolicach 4°C.

Jak spędzić weekend w Białymstoku?

Zmienna pogoda w ten weekend wyraźnie sugeruje, jak najlepiej zaplanować wolny czas. Słoneczna i ciepła sobota to idealny moment na dłuższą aktywność na świeżym powietrzu. To doskonała okazja do rodzinnych spacerów po parkach, wycieczek rowerowych czy po prostu odpoczynku w promieniach wiosennego słońca. Z kolei chłodniejsze i bardziej pochmurne piątek oraz niedziela, z możliwością przelotnego deszczu, mogą zachęcać do spędzenia czasu w domu lub odwiedzenia miejsc pod dachem, które nie są zależne od aury, jak galerie czy obiekty kulturalne.

Dane pogodowe: OpenWeather