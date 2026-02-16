Podlascy terytorialsi doskonalili swoje umiejętności. Kilkunastokilometrowy marsz i ćwiczenia z ratownictwa

Szkolenie koncentrowało się na kluczowych umiejętnościach operacyjnych. Żołnierze realizowali działania patrolowe, prowadzili rozpoznanie terenu i obiektów w Stałym Rejonie Odpowiedzialności (SRO), a także ćwiczyli reagowanie w sytuacjach zagrożenia. Jednym z istotnych elementów było tamowanie krwotoków przy użyciu opaski zaciskowej – umiejętność niezbędna podczas udzielania pierwszej pomocy na polu walki.

Terytorialsi z batalionu w Białymstoku odbyli kilkunastokilometrowy marsz, w trakcie którego doskonalili pracę z mapą oraz pokonywanie przeszkód terenowych. Ćwiczenia miały charakter praktyczny i wymagały działania w zróżnicowanych warunkach. W trakcie szkolenia żołnierze ćwiczyli również procedury postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych. To jeden z kluczowych elementów przygotowania Wojsk Obrony Terytorialnej do wsparcia lokalnych społeczności w przypadku zagrożeń.

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji ma zapewnić gotowość do reagowania na różnorodne wyzwania, z jakimi żołnierze mogą spotkać się podczas pełnienia służby. 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej utrzymuje siły i środki w gotowości w ramach Systemu Zarządzania Kryzysowego MON.

1 Podlaska Brygada OT – najważniejsze informacje

sformowana w 2016 roku jako jedna z pierwszych brygad OT,

liczy ponad 2 500 żołnierzy,

w jej skład wchodzą trzy bataliony lekkiej piechoty (Białystok, Łomża, Dąbrowa-Moczydły),

dwa bataliony obrony pogranicza (Suwałki, Hajnówka) oraz samodzielne kompanie,

dowódcą brygady jest gen. bryg. Mieczysław Gurgielewicz.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Wojsk Obrony Terytorialnej mogą skorzystać z pomocy rekrutera w swoim powiecie, kontaktując się poprzez stronę internetową Wojska Polskiego lub dzwoniąc na Linię Wsparcia Rekrutacji pod numer 800 696 077 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30). Wniosek można złożyć również w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży lub Suwałkach.

