Parada i koncertowy maraton. Dziś w Białymstoku ruszają Juwenalia

Impreza odbędzie się 15 i 16 maja na Kampusie Politechniki Białostockiej. Zapowiada się naprawdę wybornie, bo do Białegostoku zjadą znani artyści sceny popowej i hip-hopowej. Do tego namioty z muzyką elektroniczną i folkową oraz parada ulicami.

Parada

Tradycyjnie jak co roku przed koncertami przemaszeruje kolorowa parada studentów. Wyruszy z placu NZS w centrum miasta.

- Wracamy do korzeni, w tym roku idziemy z placu u zbiegu ulic Liniarskiego, Suraskiej i Skłodowskiej - mówi Koordynator główny Juwenaliów Karolina Baluta

Zbiórka o godz 15:45. Parada wyrusza o godz 16:00. Poprowadzi ją roztańczona platforma z DJ-ami. Można się przebierać, a stylistyka absolutnie dowolna.

Maraton Koncertowy

Ten rozpoczyna się w piątek (15.05) o godz 19:00

Juwenalia Białystok 2026 line-up

DZIEŃ I - 15.05 (piątek)

SCENA PB:

18:30 - Zenon Martyniuk

19:35 - Bracia Figo Fagot/Figo i Samogony

21:45 - Bajm

23:15 - Myslovitz01:00 - Skolim

SCENA RAP:

19:30 - Sentino

20:40 - Jan-rapowanie

22:10 - PRO8L3M23:40 - Bambi

Namiot Neon:

17:30 - DJ

20:30 - Topky

22:30 - Miły Pan

23:30 - DJ

DZIEŃ II – 16.05 (sobota)

SCENA PB:

18:30 - Bletka

19:35 - Maryla Rodowicz

21:10 - Dżem

23:00 - Lady Pank

00:40 - Kacperczyk

SCENA RAP:

19:30 - Malik Montana

21:00 - Pezet

22:30 - Kaz Bałagane

23:45 - White 2115

Namiot Neon

17:30 - DR Kriss

19:00 - Narva

20:30 - Kałaski

22:00 - Lailand

23:30 - Prymaki

00:30 - DR Kriss

