Oskar Pietuszewski z debiutem w reprezentacji. Jagiellonia otrzyma bonus

Jeden z najmłodszych w kadrze
Oskar Pietuszewski w meczu z Albanią pojawił się w drugiej połowie. Tym samym zaliczył debiut w reprezentacji mając 17 lat i 310 dni.
Zawodnik FC Porto został szóstym najmłodszym piłkarzem w historii meczów Biało-Czerwonych.
Bonus dla Jagiellonii
Z występu Pietuszewskieo cieszą się władze Jagiellonia Białystok. Klub podczas sprzedaży piłkarza do FC Porto zawarł zapisy o dodatkowych bonusach właśnie za grę w reprezentacji. Według nieoficjalnych informacji Jagiellonia może otrzymać od Portugalczyków 300 tysięcy euro.