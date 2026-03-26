Oskar Pietuszewski z debiutem w reprezentacji. Jagiellonia otrzyma bonus

Paweł Jakubowski
2026-03-26 23:08

O tym debiucie mówiło się od kilku miesięcy. A selekcjoner Jan Urban był pod presją kibiców, którzy domagali się, aby talent Jagiellonii Białystok pojawił się w reprezentacji Polski.

Oskar Pietuszewski

i

Autor: Kamil Świrydowicz/ Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

Jeden z najmłodszych w kadrze

Oskar Pietuszewski w meczu z Albanią pojawił się w drugiej połowie. Tym samym zaliczył debiut w reprezentacji mając 17 lat i 310 dni.

Zawodnik FC Porto został szóstym najmłodszym piłkarzem w historii meczów Biało-Czerwonych.

Bonus dla Jagiellonii

Z występu Pietuszewskieo cieszą się władze Jagiellonia Białystok. Klub podczas sprzedaży piłkarza do FC Porto zawarł zapisy o dodatkowych bonusach właśnie za grę w reprezentacji.  Według nieoficjalnych informacji  Jagiellonia może otrzymać od Portugalczyków 300 tysięcy euro.

Przeczytaj także:
Można popływać. Kładka Śliwno-Waniewo otwarta
