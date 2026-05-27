Oskar Cyms i inni. Oni zagrają na Dniach Miasta Białegostoku

Paweł Jakubowski
2026-05-27 11:34

Pod koniec czerwca Białystok będzie świętował. Na dniach miasta zaplanowano koncerty oraz masę innych wydarzeń. Przyjadą znani artyści. Impreza 19 -21 czerwca.

Koncerty

To najważniejszy punkt czerwcowej imprezy. Scena stanie na Rynku Kościuszki, a na niej dwa koncertowe dni 

Piątek

  • Pectus
  • Oskar Cyms
  • Bryska

Sobota

 Koncert Oczarowanie Wodecki Twist, podczas którego wystąpi:

  • Alicja Majewska
  • Włodzimierz Korcz 
  • Ania Rusowicz
  • Aga Zaryan
  • Mietek Szcześniak
  • Wojciech Cugowski 

Inne atrakcje

  • Podlaskie Śniadanie Mistrzów
  • performance muzyczny Gloria Mortis 
  • Ekologiczny Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Białegostoku
  • Premiera spektaklu  ”Nitka się plącze się” w reż. Pawła Chomczyka  
