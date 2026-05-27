Oskar Cyms i inni. Oni zagrają na Dniach Miasta Białegostoku

Koncerty
To najważniejszy punkt czerwcowej imprezy. Scena stanie na Rynku Kościuszki, a na niej dwa koncertowe dni
Piątek
- Pectus
- Oskar Cyms
- Bryska
Sobota
Koncert Oczarowanie Wodecki Twist, podczas którego wystąpi:
- Alicja Majewska
- Włodzimierz Korcz
- Ania Rusowicz
- Aga Zaryan
- Mietek Szcześniak
- Wojciech Cugowski
Inne atrakcje
- Podlaskie Śniadanie Mistrzów
- performance muzyczny Gloria Mortis
- Ekologiczny Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Białegostoku
- Premiera spektaklu ”Nitka się plącze się” w reż. Pawła Chomczyka
