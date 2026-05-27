Zderzenie wojskowej ciężarówki i auta przewożącego konia

Do wypadku doszło w miejscowości Jaszczołty na drodze wojewódzkiej nr 690 w powicie siemiatyckim.

Dwie osoby ranne

Samochód osobowy zderzył się z przejeżdżającym pojazdem wojskowym. Auto osobowe przewoziło na przyczepce konia.

Wojskowa ciężarówka przewróciła się na bok na środku jezdni. Poszkodowane są dwie osoby. Jak wynika ze wstępnych informacji, zwierzęciu nic się nie stało.

Droga była zablokowana. Na miejscu procowali ratownicy medyczni policja oraz Żandarmeria Wojskowa.Przyczyny i okoliczności wypadku ustala policja.