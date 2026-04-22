OMODA 7 Super Hybrid w Białymstoku: Poznaj SUV-a, który zmienia zasady gry!

Marka OMODA dynamicznie zyskuje na popularności w Polsce, a jej najnowszy model ma wszelkie predyspozycje, by stać się prawdziwym hitem. Przekonaj się, co sprawia, że ten SUV jest „pojazdem z przyszłości”, jak żaden inny, i dlaczego warto odwiedzić jedyny autoryzowany salon OMODA i Jaecoo na Podlasiu, aby osobiście doświadczyć jego możliwości!

Rynek motoryzacyjny w Polsce nieustannie się rozwija, a wraz z nim rosną oczekiwania konsumentów. W odpowiedzi na te potrzeby, marka OMODA wprowadza na europejskie, a tym samym polskie drogi, model OMODA 7 Super Hybrid. To propozycja dla tych, którzy szukają nie tylko środka transportu, ale prawdziwie nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie pojazdu. Design nowej OMODY 7 wyróżnia się futurystycznym stylem, który przyciąga wzrok i podkreśla innowacyjność marki. Jak podaje producent, „futurystyczny grill w kształcie litery X akcentuje dynamiczny styl i nowoczesny charakter, który inspiruje i przyciąga spojrzenia”. To właśnie ten element, w połączeniu z płynnymi liniami nadwozia, nadaje pojazdowi unikalny i rozpoznawalny wygląd.

Nowoczesny SUV OMODA 7: Design i technologia na miarę XXI wieku

Wnętrze OMODY 7 Super Hybrid to prawdziwe designerskie arcydzieło, w którym technologia odgrywa kluczową rolę. Projektanci postawili na wyrafinowane materiały, harmonijnie połączone z najnowszymi rozwiązaniami, tworząc przestrzeń o nowoczesnym i luksusowym charakterze. Komfort jazdy podnoszą między innymi podgrzewane i wentylowane fotele z funkcją masażu, co jest rzadkością w tej klasie pojazdów. To rozwiązanie, które z pewnością docenią kierowcy spędzający wiele godzin za kółkiem. Dodatkowo, w pojeździe zastosowano bezprzewodowe ładowanie o mocy 50W, co umożliwia szybkie i wygodne uzupełnianie energii w smartfonie, bez konieczności korzystania z kabli.

OMODA 7 Super Hybrid oferuje szereg zaawansowanych rozwiązań, które mają na celu podniesienie komfortu i bezpieczeństwa codziennej jazdy. Wśród nich znajdziemy praktyczny wyświetlacz przezierny (HUD), który prezentuje najważniejsze informacje bezpośrednio na przedniej szybie, minimalizując konieczność odrywania wzroku od drogi. System redukcji hałasu silnika (ENC) zapewnia wyjątkową ciszę w kabinie, co w połączeniu z przesuwnym ekranem systemu multimedialnego, tworzy prawdziwą oazę spokoju i rozrywki.

Rewolucyjny układ napędowy i bezpieczeństwo OMODY 7

Sercem OMODY 7 Super Hybrid jest innowacyjny układ napędowy Super Hybrid System (SHS). Jak informuje producent, technologia ta „opiera się na połączeniu zalet silnika spalinowego i napędu elektrycznego”, co przekłada się na wysoką efektywność, zwiększony zasięg i niską emisję spalin. Dzięki temu rozwiązaniu, pojazd może pochwalić się imponującym zasięgiem do 1100 km, a w trybie elektrycznym (EV) zapewnia do 90 km płynnej i cichej jazdy. To sprawia, że OMODA 7 Super Hybrid jest nie tylko ekonomiczna, ale także przyjazna dla środowiska.

Bezpieczeństwo jest priorytetem dla marki OMODA, dlatego w OMODZIE 7 Super Hybrid zastosowano wysoko wytrzymałą stal w konstrukcji nadwozia, co w połączeniu z rozbudowanym systemem poduszek powietrznych rozmieszczonych wokół kabiny, gwarantuje kompleksową ochronę kierowcy i pasażerów w razie kolizji.

Salon Top Auto w Białymstoku: Ekspert w świecie OMODY i Jaecoo

Dla wszystkich zainteresowanych poznaniem OMODY 7 Super Hybrid bliżej, jedynym miejscem na Podlasiu, gdzie można to zrobić, jest salon Top Auto Omoda & Jaecoo Białystok przy ulicy Krupniki 25. To autoryzowany salon i serwis, który oferuje nie tylko możliwość obejrzenia pojazdu, ale także uzyskania fachowego doradztwa od ekspertów oraz skorzystania z jazdy testowej. Przedstawiciele salonu zapraszają do Top Auto w Białymstoku, gdzie każdy uzyska odpowiedzi na wszystkie pytania i pomoc w wyborze idealnego samochodu. To doskonała okazja, aby osobiście przekonać się o wszystkich zaletach tego przełomowego SUV-a i doświadczyć na własnej skórze przyszłości motoryzacji już dziś.

