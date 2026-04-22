Białystok otwiera sezon z nowymi atrakcjami. "Polski Wersal" kusi turystów

Majówka w Białymstoku. Powraca kultowy autobus "ogórek"

Tegoroczny sezon turystyczny w stolicy województwa podlaskiego oficjalnie zainauguruje długi weekend majowy. Na ulice wyjedzie popularny, zabytkowy autobus nazywany potocznie „ogórkiem”, który od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności oraz przyjezdnych.

Czerwony Jelcz, będący w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, pozwala na podziwianie architektury prosto z pokładu, przy akompaniamencie ciekawostek opowiadanych przez przewodnika. Pierwszy kurs zaplanowano na 2 maja, natomiast regularne, sobotnie przejażdżki będą organizowane od 6 czerwca aż do 5 września.

Szlak „Polski Wersal” wokół pałacu Branickich

Głównym punktem tegorocznego programu jest ścieżka „Polski Wersal”, która została udostępniona zwiedzającym jesienią 2025 roku. Obejmuje ona obszar osiemnastowiecznego pałacu Branickich i przylegających do niego ogrodów, stanowiących najcenniejszą perełkę architektoniczną w regionie.

Dla tej trasy będzie to pierwszy pełnoprawny sezon turystyczny. Goście mają szansę zobaczyć kilkadziesiąt obiektów rozlokowanych na terenie kompleksu, w tym liczne rzeźby, urokliwe altany oraz pawilony. Zespół PTTK opracował szczegółowe opisy 60 takich elementów, uzupełniając je o dokumentację fotograficzną.

Aby ułatwić dostęp do wiedzy, przy zabytkach umieszczono specjalne tabliczki z kodami QR. Wystarczy użyć smartfona, by błyskawicznie wyświetlić obszerne informacje na temat konkretnego punktu na trasie.

Odkryj Białystok w towarzystwie Jana Klemensa Branickiego

Zarówno podczas majówki, jak i w każdą sobotę od początku czerwca, realizowane będą dwugodzinne przechadzki pod szyldem „Odkryj Białystok z przewodnikiem”. Co istotne, te piesze wycieczki dojdą do skutku niezależnie od frekwencji – przewodnik ruszy w trasę nawet dla pojedynczego turysty.

Organizatorzy zadbali również o atrakcje dedykowane najmłodszym zwiedzającym. Dzieci ze szkół podstawowych mogą spacerować wokół pałacowych włości wraz z osobami wcielającymi się w postacie hetmana Jana Klemensa Branickiego oraz jego małżonki, Izabeli Branickiej. Całość wzbogacono o historyczne gry oraz różnorodne akcenty edukacyjne.

Zegar w Bramie Wielkiej i szlak WidziMisiów w centrum miasta

W okresie długiego weekendu majowego turyści otrzymają darmowy dostęp do zabytkowego mechanizmu zegarowego. Znajduje się on wewnątrz Bramy Wielkiej, która stanowi główne wejście na teren dziedzińca pałacu Branickich.

Niesłabnącą popularnością może pochwalić się także trasa niewielkich rzeźb – tak zwanych WidziMisiów. Kolekcja liczy obecnie 24 urocze figurki rozsiane po różnych zakątkach na mapie miasta. Na ich podstawie stworzono interaktywną grę miejską, idealną do rodzinnego poszukiwania ukrytych punktów i poznawania topografii Białegostoku.

Turystyka na Podlasiu. Białystok idealnym miastem na city break

Statystyki zgromadzone przez PTTK wskazują, że białostockie Centrum Informacji Turystycznej obsługuje każdego roku od 17 do 20 tysięcy interesantów. W szczycie sezonu, przypadającym głównie na maj, czerwiec i wrzesień, do miasta przyjeżdża po kilkadziesiąt zorganizowanych grup miesięcznie.

Lokalni przewodnicy podkreślają, że specyfika zwiedzania stolicy Podlasia idealnie wpisuje się w modny nurt turystyki slow, gwarantującej odpoczynek bez pośpiechu i wielkomiejskiego tłoku. Samorządowcy otwarcie przyznają, że dążą do wypromowania Białegostoku jako idealnego miejsca na weekendowe wyjazdy w stylu city break.

