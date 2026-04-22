Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze. Emocjonujące starcie na Chorten Arenie

Julia Łata
2026-04-22 15:24

Przed nami 30. kolejka PKO BP Ekstraklasy, a w niej prawdziwy hit. Na Chorten Arenie czeka nas pojedynek Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze. Emocji nie zabraknie, bo oba zespoły mają dokładnie tyle samo punktów i znajdują się na podium tabeli.

Jagiellonia

i

Autor: Jagiellonia Białystok/Kamil Aleksandrowicz

Przed Jagiellonią Białystok intensywna końcówka sezonu. Terminarz ciężki, przeciwnicy niełatwi, a w tabeli ścisk. Na początek tego maratonu domowy mecz z Górnikiem Zabrze.

Pojedynek Jagiellonii z Górnikiem z pewnością dostarczy kibicom wielu emocji. Oba zespoły mają dokładnie tyle samo punktów (46) i są na podium. Dzięki temu, że "Żółto-Czerwoni" mają lepszy bilans bramkowy od rywala są wiceliderem tabeli. 

Po 3 punkty

W spotkaniu z Górnikiem zabraknie Alexa Pozo, który pauzuje za kartki. Pozostali gracze w formie, a po zwycięskim meczu z Arką apetyt na kolejną wygraną - ogromny. Do końca sezonu coraz mniej kolejek, każde zwycięstwo jest na wagę złota. Po starciu z Górnikiem Zabrze Jagiellonię czekają jeszcze mecze z Pogonią Szczecin, Rakowem Częstochowa, GKS-em Katowice i na deser - z Zagłębiem Lubin.

Spotkanie Jagiellonii z Górnikiem w piątek o 20:30 na Chorten Arenie.

Przeczytaj także:
Jesus Imaz i Afimico Pululu w jedenastce 29. kolejki Ekstraklasy
KOMU KIBICUJE DR BARTOSZEWICZ? MÓWI O SOBIE: JESTEM JAK WRÓŻKA! | Poranny Ring
jagiellonia białystok
Białystok
PKO BP Ekstraklasa
chorten arena
Górnik Zabrze