Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze. Emocjonujące starcie na Chorten Arenie

Przed Jagiellonią Białystok intensywna końcówka sezonu. Terminarz ciężki, przeciwnicy niełatwi, a w tabeli ścisk. Na początek tego maratonu domowy mecz z Górnikiem Zabrze.

Hit 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Pojedynek Jagiellonii z Górnikiem z pewnością dostarczy kibicom wielu emocji. Oba zespoły mają dokładnie tyle samo punktów (46) i są na podium. Dzięki temu, że "Żółto-Czerwoni" mają lepszy bilans bramkowy od rywala są wiceliderem tabeli.

Po 3 punkty

W spotkaniu z Górnikiem zabraknie Alexa Pozo, który pauzuje za kartki. Pozostali gracze w formie, a po zwycięskim meczu z Arką apetyt na kolejną wygraną - ogromny. Do końca sezonu coraz mniej kolejek, każde zwycięstwo jest na wagę złota. Po starciu z Górnikiem Zabrze Jagiellonię czekają jeszcze mecze z Pogonią Szczecin, Rakowem Częstochowa, GKS-em Katowice i na deser - z Zagłębiem Lubin.

Spotkanie Jagiellonii z Górnikiem w piątek o 20:30 na Chorten Arenie.