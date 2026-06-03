Norbert Wojtuszek zagra w meczu z Nigerią? Nie od pierwszych minut

Norbert Wojtuszek zaliczył debiut w towarzyskim meczu reprezentacji Polski przeciwko Ukrainie. Na boisku pojawił się w 59. minucie zastępując Arkadiusza Pyrkę i spisał się lepiej od swego zmiennika. Pewnie zagrał w formacji obronnej i był też aktywny w ataku.

Urban postawi na Jagiellończyka?

Jan Urban dokona kilku zmian w wyjściowej składzie w porównaniu z meczem z Ukrainą. To wszak idealny czas na eksperymenty, zanim kadrę będą czekały meczu o stawkę. Mimo przewidywań w wyjściowym składzie nie pojawił się defensor Jagiellonii Norbert Wojtuszek.

Mecz o godzinie 20:45