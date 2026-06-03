Norbert Wojtuszek ma zagrać w meczu z Nigerią. Od pierwszych minut

Norbert Wojtuszek zaliczył debiut w towarzyskim meczu reprezentacji Polski przeciwko Ukrainie. Na boisku pojawił się w 59. minucie zastępując Arkadiusza Pyrkę i spisał się lepiej od swego zmiennika. Pewnie zagrał w formacji obronnej i był też aktywny w ataku.

Urban postawi na Jagiellończyka?

Jan Urban dokona kilku zmian w wyjściowej składzie w porównaniu z meczem z Ukrainą. To wszak idealny czas na eksperymenty, zanim kadrę będą czekały meczu o stawkę. Według reporterów Radia Eska od pierwszych minut na boisku ma pojawić się defensor Jagiellonii Norbert Wojtuszek, który w meczu z Ukrainą dał sygnał selekcjonerowi, że można nie niego stawiać.

Prawdopodobny skład Polaków

Kamil Grabara, Norbert Wojtuszek, Jan Bednarek, Kacper Potulski, Przemysław Wiśniewski, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski, Bartosz Kapustka, Kacper Kozłowski, Karol Świderski, Robert Lewandowski.

Mecz o godzinie 20:45