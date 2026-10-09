Kamera nagrała wszystko. Resztę drogi wskazała policjantom krew

Mężczyzna w wieku 32 lat wpadł w szał, gdy próbował wypłacić pieniądze.

Rozbił ekran bankomatu, uderzając w niego pięścią i powodując uszkodzenia.

Ślady krwi pozostawione na miejscu poprowadziły funkcjonariuszy prosto do mieszkania w okolicy.

W środku mundurowi odnaleźli sprawcę z krwawiącą raną na prawej dłoni.

Trwa szacowanie strat spowodowanych przez agresywnego mężczyznę.

Zgłoszenie o zniszczonym bankomacie zlokalizowanym na jednym z białostockich osiedli trafiło do lokalnej policji. Jak przekazał zgłaszający, kamera monitoringu nagrała sprawcę, który uderzył w maszynę, po czym oddalił się w stronę sąsiednich bloków.

Trop krwi doprowadził policjantów z Białegostoku pod drzwi mieszkania

Gdy mundurowi dotarli na miejsce zdarzenia, dostrzegli wokół bankomatu krwawe plamy. Postanowili pójść ich śladem, co zaprowadziło ich prosto do jednego z pobliskich lokali. Wewnątrz przebywał 32-latek ze zranioną prawą ręką. Mężczyzna nie ukrywał, że przed wyjściem po pieniądze dla brata spożywał alkohol. W trakcie obsługi bankomatu puściły mu nerwy, co skończyło się uderzeniem pięścią w monitor i jego rozbiciem. Sprawca ostatecznie wrócił do domu z pustymi rękami.

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Z uwagi na zranioną dłoń, 32-latek trafił na szpitalny oddział ratunkowy w celu opatrzenia rany. Obecnie funkcjonariusze pracują nad ustaleniem dokładnej wartości zniszczeń, za które agresor będzie musiał odpowiedzieć.