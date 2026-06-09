Oto najpopularniejsze żeńskie nazwiska w Polsce.

Spis treści Lista najpopularniejszych nazwisk kobiet w Polsce

O tym, które nazwiska są dziś najczęściej spotykane w Polsce, decydują wieloletnie procesy historyczne, migracje ludności oraz dziedziczenie nazwisk przez kolejne pokolenia. Niektóre z nich od dziesięcioleci utrzymują się w ścisłej czołówce krajowych statystyk. W naszej galerii prezentujemy ranking najpopularniejszych nazwisk kobiet w Polsce wraz z liczbą osób, które obecnie je noszą według danych rejestru PESEL.

Lista najpopularniejszych nazwisk kobiet w Polsce

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