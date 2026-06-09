O tym, które nazwiska są dziś najczęściej spotykane w Polsce, decydują wieloletnie procesy historyczne, migracje ludności oraz dziedziczenie nazwisk przez kolejne pokolenia. Niektóre z nich od dziesięcioleci utrzymują się w ścisłej czołówce krajowych statystyk. W naszej galerii prezentujemy ranking najpopularniejszych nazwisk kobiet w Polsce wraz z liczbą osób, które obecnie je noszą według danych rejestru PESEL.
Oto najpopularniejsze żeńskie nazwiska w Polsce.
2026-06-09 12:21
Nazwiska takie jak Nowak, Kowalska czy Wiśniewska od lat należą do najczęściej spotykanych w Polsce. Dane rejestru PESEL pokazują, które nazwiska kobiet dominują dziś w krajowych statystykach i ile osób je nosi.
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