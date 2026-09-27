Nagła decyzja selekcjonera. Oskar Pietuszewski powołany do kadry

Zawodnik FC Porto zmagał się w ostatnim czasie z kontuzją i niedawno wróił do treningów, dlatego nie otrzymał powołania przez selekcjonera na mecz z Bośnią i Hercegowiną.

Trener zmienia zdanie

Selekcjoner Jan Urban zmienił zdanie i wysłała zaproszenie do kadry dla 18-letniego skrzydłowego. Ponadto kontuzji nabawił się Jakub Kamiński i trener musiał szukać wzmocnień w drużynie.

Pietruszewski ma już na koncie dwa mecze w reprezentacji narodowej.

Polska w poniedziałek zara ze Szwecją. W piątek (2.10) z Bośnia i Hercegowiną, a 5 października z Rumunią.