Nagła decyzja selekcjonera. Oskar Pietuszewski powołany do kadry

Paweł Jakubowski
2026-09-27 10:27

Oskar Pietuszewski został powołany do reprezentacji Polski na najbliższe mecze w ramach Ligi Narodów. Biało-Czerwonych w poniedziałek czeka starcie ze Szwecją.

Pietuszewski
Autor: Paweł Jakubowski

Zawodnik FC Porto zmagał się w ostatnim czasie z kontuzją i niedawno wróił do treningów, dlatego nie otrzymał powołania przez selekcjonera na mecz z Bośnią i Hercegowiną. 

Trener zmienia zdanie

Selekcjoner Jan Urban zmienił zdanie i wysłała zaproszenie do kadry dla 18-letniego skrzydłowego. Ponadto kontuzji nabawił się Jakub Kamiński i trener musiał szukać wzmocnień w drużynie. 

Pietruszewski ma już na koncie dwa mecze w reprezentacji narodowej. 

Polska w poniedziałek zara ze Szwecją. W piątek (2.10) z Bośnia i Hercegowiną, a 5 października z Rumunią. 

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