Na majówkę wraca turystyczne połączenie przez Puszczę Knyszyńską

Polregio uruchomi połączenia od 1-go do 3-go maja na popularnej trasie turystycznej. A pogoda na majówkę ma dopisać, szczególnie w sobotę, kiedy na termometrach ma pojawić się ponad 20 stopni.

Dwie pary pociągów

Zaplanowano na tej trasie dwie pary pociągów, które wyjadą z Białegostoku o godz. 9:00 i 16:00.

Natomiast z Walił pociągi wyruszą o godz. 10:15 i 17:09.

W czerwcu też

W czerwcu na trasie Białystok- Waliły pociągi będą kursować w każdy weekend. Turystyczne połączenie ma działać aż do końca września.