Można popływać. Kładka Śliwno - Waniewo już otwarta

Paweł Jakubowski
2026-03-16 21:33

Pogoda w marcu dopisuje więc w Narwiańskim Parku Narodowym po sezonie zimowym wróciła do życia pływająca atrakcja.

Kładka Śliwno - Waniewo

Autor: Paweł Jakubowski / Archiwum prywatne

Kładka Śliwno-Waniewo, to jedna z atrakcji turystycznych położonych niedaleko Białegostoku. Ponad kilometrowa kładka turystyczno-edukacyjna nad rozlewiskami rzeki Narew łączy dwie miejscowości Śliwno i Waniewo. W czterech miejscach znajdują się ruchome platformy. 

Platformy na linach

Największą atrakcją jest samodzielne przeciąganie mocowanych na linach kładek. Na kładce podziwiać malownicze tereny doliny Narew.  Kładka jest również doskonałym punktem obserwacyjnym m.in. dla ornitologów. W połowie trasy znajduje się wieża obserwacyjna. 

