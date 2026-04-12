Minus 6 stopni w tej części kraju! To nowa prognoza dla Polski

Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami. Gdzie temperatura mocno spadnie
Choć w ciągu dnia termometry pokażą wyższe temperatury, poranki i noce pozostaną mroźne. Synoptycy zapowiadają spadki temperatur z niedzieli na poniedziałek. Czyste niebo we wschodnich i północno-wschodnich województwach niestety sprzyja silnym przymrozkom. Dla wschodniej części Polski wydano alerty pierwszego stopnia, ponieważ mróz może sięgnąć nawet minus 6 stopni Celsjusza. Komunikaty pozostają w mocy od 23:00 w niedzielę do poniedziałkowego poranka. Niskie wartości zagrażają uprawom, a kierowcy muszą uważać na ewentualne oblodzenie drogi.
Prognoza pogody na początek tygodnia. Chłodne noce na wschodzie
Początek tygodnia upłynie pod znakiem pogodnego nieba we wschodnich i centralnych województwach, podczas gdy nad zachodnią Polską zgromadzi się więcej chmur. Odczujemy lekkie ocieplenie względem niedzieli. Termometry wskażą około 7 stopni na wybrzeżu, 12 w regionach wschodnich, dochodząc nawet do 17 na zachodzie. Wzrośnie również siła wiatru, który w zachodnich powiatach w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Kolejna noc ponownie przyniesie chłody i zera na termometrach na wschodzie, natomiast zachód odnotuje cieplejsze 9 stopni. Wystąpią tam również przelotne deszcze, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Generalnie czeka nas pogodny wschód, pochmurny zachód oraz mroźne noce.