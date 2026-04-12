Minus 6 stopni w tej części kraju! To nowa prognoza dla Polski

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-04-12 15:18

Nadchodzące dni podzielą Polskę pod względem warunków atmosferycznych. Mieszkańcy wschodnich regionów mogą liczyć na sporo słońca, podczas gdy zachód przykryją chmury i lokalne opady. IMGW ostrzega przed dotkliwymi przymrozkami. Która część kraju musi być na nie gotowa?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Rozległy, zimowy krajobraz ukazuje pola pokryte szronem, z wyraźnymi rzędami jasnoniebieskiego i białego. W centrum kompozycji rosną liczne drzewa liściaste o nagich gałęziach, niektóre w formie krzewów, inne wyższe, pojedyncze pnie. W tle, w delikatnej, jasnej mgle, majaczą sylwetki domów i lasu, z dominującymi barwami od pomarańczowego i różowego po bladoniebieski na niebie. Na pierwszym planie widoczne są fragmenty zielonej trawy pokrytej szronem, kontrastujące z zamarzniętymi polami i otoczone pasmem wyższej, suchej roślinności.

Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami. Gdzie temperatura mocno spadnie

Choć w ciągu dnia termometry pokażą wyższe temperatury, poranki i noce pozostaną mroźne. Synoptycy zapowiadają spadki temperatur z niedzieli na poniedziałek. Czyste niebo we wschodnich i północno-wschodnich województwach niestety sprzyja silnym przymrozkom. Dla wschodniej części Polski wydano alerty pierwszego stopnia, ponieważ mróz może sięgnąć nawet minus 6 stopni Celsjusza. Komunikaty pozostają w mocy od 23:00 w niedzielę do poniedziałkowego poranka. Niskie wartości zagrażają uprawom, a kierowcy muszą uważać na ewentualne oblodzenie drogi.

Sonda
Uporządkowałaś już szafę na wiosnę?

Prognoza pogody na początek tygodnia. Chłodne noce na wschodzie

Początek tygodnia upłynie pod znakiem pogodnego nieba we wschodnich i centralnych województwach, podczas gdy nad zachodnią Polską zgromadzi się więcej chmur. Odczujemy lekkie ocieplenie względem niedzieli. Termometry wskażą około 7 stopni na wybrzeżu, 12 w regionach wschodnich, dochodząc nawet do 17 na zachodzie. Wzrośnie również siła wiatru, który w zachodnich powiatach w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Kolejna noc ponownie przyniesie chłody i zera na termometrach na wschodzie, natomiast zachód odnotuje cieplejsze 9 stopni. Wystąpią tam również przelotne deszcze, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Generalnie czeka nas pogodny wschód, pochmurny zachód oraz mroźne noce.

Quiz geograficzny: Sprawdź, ile wiesz o świecie!
Pytanie 1 z 10
Które z tych państw jest terytorialnie większe?
