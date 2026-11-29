Dorośli turyści, seniorzy oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny od 1 grudnia mogą wnioskować o 300 zł dopłaty do noclegów w województwie podlaskim.

Budżet dodatkowej, mikołajkowej odsłony czeku turystycznego wynosi 1 mln zł, a środki można wykorzystać od 2 do 31 grudnia bieżącego roku na co najmniej dwa noclegi z rzędu.

Warunkiem uzyskania wsparcia dla turystyki poza sezonem jest wygenerowanie cyfrowego kodu i realizacja go w jednym z około 400 obiektów uczestniczących w akcji.

Czek turystyczny w województwie podlaskim. Zasady mikołajkowej edycji programu

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku przekazał, że 1 grudnia wystartuje mikołajkowa edycja czeku turystycznego z budżetem wynoszącym milion złotych. O środki mogą wnioskować dorośli turyści, seniorzy, a także posiadacze Karty Dużej Rodziny. Organizatorzy zmienili regulamin i w tej specjalnej turze dopuścili do udziału również osoby, które zrealizowały bon we wcześniejszych naborach.

Wsparcie wynosi 300 zł i przysługuje osobom planującym wyjazd do województwa podlaskiego na minimum dwa następujące po sobie noclegi w jednym miejscu. Wnioskodawcy wygenerują imienny, cyfrowy kod na stronie internetowej programu. Przyznane środki trzeba wykorzystać w terminie od 2 do 31 grudnia bieżącego roku w jednym z około 400 obiektów noclegowych wpisanych do specjalnej bazy.

Dofinansowanie od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jak działa wsparcie dla wschodniej Polski?

Inicjatywa ma na celu pobudzenie ruchu turystycznego poza sezonem letnim oraz wsparcie lokalnych przedsiębiorców z branży hotelarskiej. Wschodnie regiony Polski nadal mierzą się z negatywnymi skutkami trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy, dlatego dodatkowe pieniądze są istotne dla tamtejszej gospodarki.

Urzędnicy wskazują, że w poprzedniej turze z 2 listopada pula 4,9 tysiąca czeków rozeszła się w kilkanaście minut. Osoby, które zdobyły kody w tamtym naborze, mogą je zrealizować do 30 listopada.

Program działa od września w czterech województwach, obejmując podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie i podkarpackie. Przedsięwzięcie współfinansują Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz samorządy poszczególnych województw. Każde z nich dostało z budżetu państwa 1,5 mln zł i dołożyło tyle samo z własnych funduszy. Wzorem dla tego rozwiązania było województwo podlaskie, które już wcześniej wprowadziło własny, autorski bon turystyczny.