Jagiellonia po remisie z Sunderlandem pokazała, że potrafi walczyć z naprawdę silnymi rywalami i z pewnością rozbudziła apatyty przed niedzielnym starciem w Ekstraklasie.

Teraz to Duma Podlasia jest faworytem potyczki, ale musi to udowodnić na boisku.

Kluczowe jest to, żeby przenieść nastawienie z meczu czwartkowego na potyczkę w lidze. Wierzę, że mecz z Sunderlandem pozwoli nam nabrać jeszcze większej pewności siebie - mówi Adrian Siemieniec

Słaba defensywa

Radomiak znajduje się w strefie spadkowej, ale w trzech ostatnich meczach zanotował dwa zwycięstwa i remis. Rywale mają jedną najsłabszych formacji defensywnych w lidze, bo stracili już 29 goli. Słabiej wypada jedynie Raków (34 stracone bramki)

Ostatni mecz ligowy

Starcie z Radomiakiem będzie ostatnim w tym roku meczem na Chorten Arenie. Jaga jeszcze 10 grudnia zagra w Lidze Europy, a pozostałe spotkania rozegra na wyjedzie.

Na trenerską ławkę wraca Siemieniec, któremu zakończyła się dyskwalifikacja na sześć spotkań ekstraklasy.

Jagiellonia - Radomiak. Niedziela godzina 20:15