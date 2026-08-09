Mecz Jagiellonii z Widzewem. Będzie 7 specjalnych linii autobusowych

Paweł Jakubowski
2026-08-09 10:20

Na niedzielny mecz Jagiellonii z Widzewem będzie można dojechać specjalnymi autobusami. Miasto uruchamia aż 7 linii. Są oznaczone literką J.

Autobusy
Autor: Dawid Gromadzki/ Materiały prasowe

Autobusy będą kursowały przed oraz po meczu. Specjalnie linie dojeżdżają do samego stadionu, wiec można uniknąć problemów z parkowaniem. Te na pewno przy ogromnym zainteresowaniu meczami Żółto- Czerwonych mogą się pojawić.  

Linie z literką J

Na trasę wyruszą autobusy linii J, które będą kursowały z przystanku Centrum Przydworcowe prosto na stadion. Autobusy wyjadą o 18:45, 19:05, 19:25 i 19:45.

Po meczu ze stadionu wyruszy kolejnych 6 linii autobusowych od J1 do J6. Wyjadą o 22:15 i pojadą w różne części miasta. 

Na wszystkich liniach specjalnych obowiązują standardowe bilety. Autobusami można jechać na bilecie miesięcznym. 

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