Miasteczko Zdrowia w Białymstoku. Były badania i konsultacje ze specjalistami

Pomiar ciśnienia, poziomu cukru, nauka samobadania piersi, konsultacje z dietetykiem, profilaktyka chorób serca i nowotworów. To wszystko czekało dziś na odwiedzających Miasteczko Zdrowia przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku. Można też było zmierzyć wydolność organizmu i zbadać ruchomość stawów.

W akcji wzięły udział m.in. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, Wojewódzki Szpital Zespolony, szpital MSWiA w Białymstoku i Białostockie Centrum Onkologii.

Uważam, że często powinniśmy się badać. Przede wszystkim ciśnienie, cukier, badanie piersi. Właśnie skorzystałam z badania cukru we krwi, wyszedł nieco za niski. Dzięki temu, że badamy się dzisiaj, jutro nie będziemy musieli iść do poważniejszych lekarzy i wydaje mi się, że to jest kluczowe, żeby żyć długo i zdrowo - mówili mieszkańcy, którzy odwiedzili Miasteczko Zdrowia.

Lekarze zwracają uwagę, że profilaktyka wciąż jest bagatelizowana. Polacy nie badają się tak często jak powinni.

W przypadku kobiet, tylko kilkanaście procent wykonuje badania profilaktyczne. Świadczy to o zawierzeniu we własne zdrowie, że ta choroba mnie nie dotyczy - mówi prof. Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

​Badania profilaktyczne wykonuje mniej niż połowa Polaków.

Miasteczko Zdrowia powstało w ramach unijnego programu Interreg NEXT Polska-Ukraina.