Łukasz Masłowski ma już nowy klub. Kusił go od pewnego czasu

O tym, że Masłowski możne trafić do Widzewa spekulowało się już od pewnego czasu. Teraz łódzki klub oficjalnie potwierdził, że zakontraktował odchodzącego z Dumy Podlasia doświadczonego menażera.

Złote lata w Białymstoku

Łukasz Masłowski kończy czteroletnią przygodę z Jagiellonią Białystok. Był odpowiedzialny za politykę transferową klubu i jak nikt inny potrafił ściągać piłkarzy, którzy w Białymstoku przeżywali renesans. Z Duma Podlasia sięgnął po mistrzostwo Polski oraz z sukcesami rywalizował na arenie międzynarodowej.

Wielka trójka

Masłowski razem z Wojciechem Pertkiewicz i Adrianem Siemieńcem tworzyli tak zwaną wielką trójkę pod wodzą której Jaga stałą się uznaną marką w Polsce i za granicą.

Stery dyrektora sportowego w Jagiellonii Białystok obejmuje teraz Radosław Kucharski. Ma bogate doświadczenie zdobyte zarówno w kraju, jak też w europejskich klubach takich jak Manchester United czy AEK Ateny.