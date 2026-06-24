Łukasz Masłowski ma już nowy klub. Kusił go od pewnego czasu

Paweł Jakubowski
2026-06-24 13:40

Łukasz Masłowski, który jeszcze do końca czerwca ma ważny kontrakt z Jagiellonią Białystok znalazł już nowy klub. Od sierpnia dołączy do pionu sportowego Widzewa Łódź.

Łukasz Masłowski, menedżer z tatuażami na ramionach, stoi w białej koszulce na tle stadionu Chorten Arena z widocznymi na trybunach kibicami, opierając się o bandę. Artykuł o jego nowym klubie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

O tym, że Masłowski możne trafić do Widzewa spekulowało się już od pewnego czasu. Teraz łódzki klub oficjalnie potwierdził, że zakontraktował odchodzącego  z Dumy Podlasia doświadczonego menażera. 

Złote lata w Białymstoku

Łukasz Masłowski kończy czteroletnią przygodę z Jagiellonią Białystok. Był odpowiedzialny za politykę transferową klubu i jak nikt inny potrafił ściągać piłkarzy, którzy w Białymstoku przeżywali renesans. Z Duma Podlasia sięgnął po mistrzostwo Polski oraz z sukcesami rywalizował na arenie międzynarodowej. 

Wielka trójka

Masłowski razem z Wojciechem Pertkiewicz i Adrianem Siemieńcem tworzyli tak zwaną wielką trójkę pod wodzą której Jaga stałą się uznaną marką w Polsce i za granicą. 

Stery dyrektora sportowego w Jagiellonii Białystok obejmuje teraz Radosław Kucharski. Ma bogate doświadczenie zdobyte zarówno w kraju, jak też w europejskich klubach takich jak Manchester United czy AEK Ateny.

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