Liga Europy w Białymstoku. Jagiellonia podejmie Ararat-Armenia

Historyczny moment

Po raz pierwszy w historii w Białymstoku zostanie rozegrane spotkanie fazy zasadniczej Ligi Europy. W drugiej kolejce Jagiellonia Białystok zmierzy się z FC Araratem-Armenia. To młody klub, założony w 2017 roku i aktualny mistrz Armenii. To już trzecie mistrzostwo Araratu. Podobnie jak Jagiellonia, Ararat pierwszy raz awansował do fazy ligowej. Duma Podlasia w pierwszej kolejce zagrała w Grecji, gdzie przegrała z Olympiakosem 1:2. Fani i piłkarze czekają na pierwsze punkty w tegorocznych rozgrywkach.

Kontuzje i szanse

Jagiellonia zagra w czwartek bez dwóch podstawowych zawodników. Podczas przerwy reprezentacyjnej kontuzji nabawił się Norbert Wojtuszek, a w meczu z Górnikiem urazu doznał Nik Prelec. Piłkarze są wykluczeni z gry na kilka tygodni. Prawdopodobnie w ataku w miejsce Prelca pojawić się może Ousmane Sow. Zawodnik był już testowany na tej pozycji we wrześniowych meczach sparingowych.

Faworyt meczu

Jagiellonia Białystok wg bukmacherów jest faworytem tej potyczki, ale będzie musiała to udowodnić na boisku. Fani liczą na triumf Żółto-Czerwonych.

Mecz z Araratem Armenia w czwartek o godz. 21:00 na Chorten Arenie.