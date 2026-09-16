Liga Europy. Jagiellonia gra z Olympiakosem. Jest pierwszy gol

Jagiellonia zaczęła w składzie: Abramowicz - Montoia - Konstantopoulos - Vital - Wojtuszek - Klynge - Romanczuk - Imaz - Szmyt - Conceicao - Prelec

2. Na stadionie w Pireusie żywiołowy doping od pierwszych minut.

4. Grecka ekipa częściej przy piłce, ale nie stworzyła sobie sytuacji bramkowych

7. Duma Podlasia dobrze spisuje się w defensywnie

15. Groźna akcja gospodarzy, ale strzał bardzo niecelny.

20. Goooooooool. Jaga zaskoczyła Olympiakos. Piłka trafiła do Nika Prelca, a ten odegrał na lewo do Kajetana Szmyta, który wpakował piłkę do siatki.

22. Olympiakosu zszokowany

25. Jagiellonii poprawnie w obronie. Grecy bezradni

30. Szturm na bramkę Abramowicza, ale białostoczanie wychodzą obronną ręką.

24. Świetny powrót Romanczuk, który ratował zespół przed strata ola.