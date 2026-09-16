Liga Europy. Jagiellonia gra z Olympiakosem. Jest pierwszy gol

Paweł Jakubowski
2026-09-16 21:05

Jagiellonia debiutuje w Lidze Europy. W pierwszym meczy los skojarzył Dumę Podlasia z greckim Olympiakosem Pireus.

Jesus Imaz i Kajetan Szmyt w koszulkach Jagiellonii Białystok. O debiucie w Lidze Europy przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Jagiellonia/ Materiały prasowe

Jagiellonia zaczęła w składzie: Abramowicz - Montoia - Konstantopoulos - Vital - Wojtuszek - Klynge - Romanczuk - Imaz - Szmyt - Conceicao - Prelec

2. Na stadionie w Pireusie żywiołowy doping od pierwszych minut. 

4. Grecka ekipa częściej przy piłce, ale nie stworzyła sobie sytuacji bramkowych

7. Duma Podlasia dobrze spisuje się w defensywnie

15. Groźna akcja gospodarzy, ale strzał bardzo niecelny.

20. Goooooooool. Jaga zaskoczyła Olympiakos. Piłka trafiła do Nika Prelca, a ten odegrał na lewo do Kajetana Szmyta, który wpakował piłkę do siatki. 

22. Olympiakosu zszokowany 

25. Jagiellonii poprawnie w obronie. Grecy bezradni

30. Szturm na bramkę Abramowicza,  ale białostoczanie wychodzą obronną ręką. 

24. Świetny powrót Romanczuk, który ratował zespół przed strata ola.

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