Koncerty, turnieje i lokalne pyszności. Przed nami Dni Czarnej Białostockiej

W piątek i sobotę wszystkie drogi prowadzą do Czarnej Białostockiej. Z okazji Dni Miasta przygotowano masę atrakcji.

W programie:

spektakle Teatru Łątek Supraśl,

spotkanie autorskie z Pawłem Średzińskim,

koncerty zespołów THE FELLOWS, Szeptucha i Voyager Music,

wieczór disco polo oraz dyskoteka z DJ-em i pokazem laserów,

turniej piłki nożnej i rodzinny turniej tenisa stołowego,

bezpłatne miasteczko dziecięce i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych,

mobilna przychodnia i busy profilaktyczne,

prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich, stoiska gastronomiczne i handlowe.

Na miejscu spotkacie też nasz wakacyjny patrol Eska Summer City. Przygotowaliśmy ciekawe konkursy, a do zgarnięcia nasze eskowe gadżety.

To wszystko 3 i 4 lipca na placu Solidarności. Wpadajcie i bawcie się razem z nami!