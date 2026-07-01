Koncerty, turnieje i lokalne pyszności. Przed nami Dni Czarnej Białostockiej

W piątek i sobotę wszystkie drogi prowadzą do Czarnej Białostockiej. Z okazji Dni Miasta przygotowano masę atrakcji.
W programie:
- spektakle Teatru Łątek Supraśl,
- spotkanie autorskie z Pawłem Średzińskim,
- koncerty zespołów THE FELLOWS, Szeptucha i Voyager Music,
- wieczór disco polo oraz dyskoteka z DJ-em i pokazem laserów,
- turniej piłki nożnej i rodzinny turniej tenisa stołowego,
- bezpłatne miasteczko dziecięce i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych,
- mobilna przychodnia i busy profilaktyczne,
- prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich, stoiska gastronomiczne i handlowe.
Na miejscu spotkacie też nasz wakacyjny patrol Eska Summer City. Przygotowaliśmy ciekawe konkursy, a do zgarnięcia nasze eskowe gadżety.
To wszystko 3 i 4 lipca na placu Solidarności. Wpadajcie i bawcie się razem z nami!