Koncerty, turnieje i lokalne pyszności. Przed nami Dni Czarnej Białostockiej

Julia Łata
2026-07-01 12:57

W piątek i sobotę w Czarnej Białostockiej zapowiada się huczne świętowanie. Z okazji Dni Miasta przygotowano masę atrakcji. Będą koncerty, spektakle, miasteczko dla dzieci, strefa gastro, turnieje sportowe i dyskoteka z DJ-em. Na miejscu spotkacie też nasz wakacyjny patrol Eska Summer City.

Plakat Dni Czarnej Białostockiej ze zdjęciami artystów i programem. O wydarzeniu przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej/ Materiały prasowe

W piątek i sobotę wszystkie drogi prowadzą do Czarnej Białostockiej. Z okazji Dni Miasta  przygotowano masę atrakcji.

W programie:

  • spektakle Teatru Łątek Supraśl,
  • spotkanie autorskie z Pawłem Średzińskim,
  • koncerty zespołów THE FELLOWS, Szeptucha i Voyager Music,
  • wieczór disco polo oraz dyskoteka z DJ-em i pokazem laserów,
  • turniej piłki nożnej i rodzinny turniej tenisa stołowego,
  • bezpłatne miasteczko dziecięce i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych,
  • mobilna przychodnia i busy profilaktyczne,
  • prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich, stoiska gastronomiczne i handlowe.

Na miejscu spotkacie też nasz wakacyjny patrol Eska Summer City. Przygotowaliśmy ciekawe konkursy, a do zgarnięcia nasze eskowe gadżety.

To wszystko 3 i 4 lipca na placu Solidarności. Wpadajcie i bawcie się razem z nami!

Imprezy
ESKA Summer City