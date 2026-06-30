Kolejna tragedia nad wodą. Nie żyje 17-latek

W poniedziałek nad zalewem w Sokółce doszło do tragicznego zdarzenia. Jak poinformowała policja, po zakończonej akcji poszukiwawczej z wody wyłowiono ciało 17-letniego chłopca. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają wszystkie okoliczności tragedii. Na obecnym etapie służby nie przekazują więcej informacji dotyczących zdarzenia.

To już kolejna tragedia nad wodą w regionie w ciągu ostatnich dni. W poniedziałek rano w zalewie Arkadia w Suwałkach odnaleziono ciało mężczyzny. Policjanci zabezpieczyli na brzegu plecak i ubrania należące najprawdopodobniej do zmarłego.

To kolejny tragiczny przypadek utonięcia w czasie fali upałów, która od kilku dni utrzymuje się w Polsce. Wysokie temperatury sprawiają, że wiele osób szuka ochłody nad jeziorami, zalewami i rzekami. Niestety, właśnie wtedy dochodzi do największej liczby niebezpiecznych zdarzeń.

Policja i ratownicy od lat apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Wystarczy chwila nieuwagi, przecenienie własnych umiejętności pływackich lub brawura, by doszło do tragedii.

Policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa

Funkcjonariusze przypominają, aby:

korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk,

nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu,

nie skakać do nieznanej wody,

nie przeceniać swoich możliwości,

stale pilnować dzieci przebywających w pobliżu wody,

reagować, gdy zauważymy osobę, która może potrzebować pomocy.

Każdego roku wakacje przynoszą tragiczne statystyki utonięć. Służby apelują, by nawet podczas największych upałów nie zapominać o zasadach bezpieczeństwa.