Z wody wyłowiono ciało mężczyzny. Na brzegu leżał jedynie plecak i ubrania

W poniedziałek 29 czerwca godzinie 6 rano policja została powiadomiona o odnalezieniu ciała mężczyzny w zalewie Arkadia. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli czynności wyjaśniające.

Podczas działań na brzegu policjanci znaleźli plecak oraz ubrania należące najprawdopodobniej do zmarłego. Obecnie trwa ustalanie jego tożsamości oraz okoliczności, w jakich doszło do tragedii. Na miejscu nadal pracują funkcjonariusze.

To kolejne tragiczne wydarzenie, jakie w ostatnich dniach rozegrało się nad zalewem Arkadia. W środę około godziny 15.50 pod wodą zniknął 14-letni chłopiec. Do akcji ratunkowej skierowano strażaków, policjantów oraz zespół ratownictwa medycznego. Płetwonurkowie odnaleźli nastolatka po około 20 minutach. Po wydobyciu z wody ratownicy prowadzili reanimację, a następnie chłopiec został przewieziony do szpitala. Pomimo podjętych działań jego życia nie udało się uratować.

Śledczy wyjaśniają obecnie okoliczności obu tragedii, które wydarzyły się nad suwalskim zalewem Arkadia.