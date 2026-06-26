Dni Tykocina już w ten weekend! Sprawdźcie, kto zagra

Program tegorocznych Dni Tykocina jest przebogaty. Przed nami dwa dni pełne muzyki, tradycji, sportu, zabawy i niezapomnianych atrakcji. Już w sobotę i niedzielę (27-28.06) wpadajcie na plac przy ul. Klasztornej.

Sobota

12:00–20:00 – Wesołe Miasteczko

14:00 – Historyczny pochód TTA

14:30 – Spektakl TTA „Pani Twardowska”

15:30 – Występ zespołu Folklorystycznego Hetmanki

16:00 – Przyjazd uczestników Rajdu Charytatywnego Cabrio

16:00 – Uroczyste otwarcie i przekazanie kluczy do miasta

16:30 – Puszczanie wianków na Narwi

17:00 – Szukanie kwiatu paproci i wiosła flisaka

18:00 – Tykociński Tort

18:30 – Wręczenie nagród

19:00 – Występ zespołu Extazy

20:00 – Występ zespołu Moralesss

21:00 – Gwiazda Wieczoru – Ewelina Lisowska

22:30 – DJ Olek

Niedziela

8:00 – Wyjazd Rajdu Cabrio z Tykocina

9:00–13:00 – Turniej sportowy piłki nożnej i tenisa stołowego

o Puchar Burmistrza Tykocina

9:00–14:00 – Zawody sportowo-pożarnicze Gminy Tykocin

12:00–16:00 – Wesołe Miasteczko

12:30 – Występ zespołu Tanecznego Meganki

13:00 – Rozdanie nagród o Puchar Burmistrza Tykocina

13:30 – Występ Mażoretek i Orkiestry Dętej Tykocin

14:00 – Uroczysty przejazd jednostek OSP

14:15 – Wręczenie nagród uczestnikom zawodów sportowo-

pożarniczych

15:00 – Występ Dziecięcej Grupy Wokalnej

15:30 – Występ Dorosłej Grupy Wokalnej.

No i nasz wakacyjny patrol ESKA Summer City! Weźcie udział w naszych konkursach, ściągnijcie apkę i zgarnijcie gadżety!

Miasteczko tętniące historią

Tykocin to jedno z tych miejsc na Podlasiu, gdzie historia dosłownie wychodzi na ulice. Miasto, którego początki sięgają średniowiecza, prawa miejskie dostało w 1425 roku, a przez wieki było ważnym punktem na szlaku między Koroną a Litwą.

Swoją złotą epokę przeżywało w XVI i XVII wieku – gościło królewski dwór, a tutejszy zamek stał się jedną z najważniejszych warowni regionu. To właśnie w Tykocinie król August II Mocny ustanowił w 1705 roku Order Orła Białego.

Miasto zapisało się także jako ważny ośrodek społeczności żydowskiej – pamiątką po niej jest między innymi słynna Wielka Synagoga z 1642 roku, dziś miejsce spotkań z historią i kulturą.

Najurokliwsze miejsce na Podlasiu

Dziś Tykocin zachwyca klimatem dawnego miasteczka: brukowanymi uliczkami, zabytkowym rynkiem z pomnikiem hetmana Stefana Czarnieckiego, barokowym kościołem Świętej Trójcy i odbudowanym zamkiem nad Narwią.

To miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesną ofertą turystyczną – można tu zwiedzać muzea, poznawać wielokulturową historię Podlasia, spacerować nad rzeką i korzystać z licznych wydarzeń plenerowych.

Dni Miasta są doskonałą okazją, by poczuć wyjątkową atmosferę Tykocina – miasta niewielkiego rozmiarem, ale wielkiego opowieściami, muzyką i gościnnością mieszkańców.