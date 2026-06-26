Dni Tykocina już w ten weekend! Sprawdźcie, kto zagra

Program tegorocznych Dni Tykocina jest przebogaty. Przed nami dwa dni pełne muzyki, tradycji, sportu, zabawy i niezapomnianych atrakcji. Już w sobotę i niedzielę (27-28.06) wpadajcie na plac przy ul. Klasztornej.
Sobota
12:00–20:00 – Wesołe Miasteczko
14:00 – Historyczny pochód TTA
14:30 – Spektakl TTA „Pani Twardowska”
15:30 – Występ zespołu Folklorystycznego Hetmanki
16:00 – Przyjazd uczestników Rajdu Charytatywnego Cabrio
16:00 – Uroczyste otwarcie i przekazanie kluczy do miasta
16:30 – Puszczanie wianków na Narwi
17:00 – Szukanie kwiatu paproci i wiosła flisaka
18:00 – Tykociński Tort
18:30 – Wręczenie nagród
19:00 – Występ zespołu Extazy
20:00 – Występ zespołu Moralesss
21:00 – Gwiazda Wieczoru – Ewelina Lisowska
22:30 – DJ Olek
Niedziela
8:00 – Wyjazd Rajdu Cabrio z Tykocina
9:00–13:00 – Turniej sportowy piłki nożnej i tenisa stołowego
o Puchar Burmistrza Tykocina
9:00–14:00 – Zawody sportowo-pożarnicze Gminy Tykocin
12:00–16:00 – Wesołe Miasteczko
12:30 – Występ zespołu Tanecznego Meganki
13:00 – Rozdanie nagród o Puchar Burmistrza Tykocina
13:30 – Występ Mażoretek i Orkiestry Dętej Tykocin
14:00 – Uroczysty przejazd jednostek OSP
14:15 – Wręczenie nagród uczestnikom zawodów sportowo-
pożarniczych
15:00 – Występ Dziecięcej Grupy Wokalnej
15:30 – Występ Dorosłej Grupy Wokalnej.
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Miasteczko tętniące historią
Tykocin to jedno z tych miejsc na Podlasiu, gdzie historia dosłownie wychodzi na ulice. Miasto, którego początki sięgają średniowiecza, prawa miejskie dostało w 1425 roku, a przez wieki było ważnym punktem na szlaku między Koroną a Litwą.
Swoją złotą epokę przeżywało w XVI i XVII wieku – gościło królewski dwór, a tutejszy zamek stał się jedną z najważniejszych warowni regionu. To właśnie w Tykocinie król August II Mocny ustanowił w 1705 roku Order Orła Białego.
Miasto zapisało się także jako ważny ośrodek społeczności żydowskiej – pamiątką po niej jest między innymi słynna Wielka Synagoga z 1642 roku, dziś miejsce spotkań z historią i kulturą.
Najurokliwsze miejsce na Podlasiu
Dziś Tykocin zachwyca klimatem dawnego miasteczka: brukowanymi uliczkami, zabytkowym rynkiem z pomnikiem hetmana Stefana Czarnieckiego, barokowym kościołem Świętej Trójcy i odbudowanym zamkiem nad Narwią.
To miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesną ofertą turystyczną – można tu zwiedzać muzea, poznawać wielokulturową historię Podlasia, spacerować nad rzeką i korzystać z licznych wydarzeń plenerowych.
Dni Miasta są doskonałą okazją, by poczuć wyjątkową atmosferę Tykocina – miasta niewielkiego rozmiarem, ale wielkiego opowieściami, muzyką i gościnnością mieszkańców.