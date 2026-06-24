Wakacyjny Start w Powiecie Monieckim. Przed nami imprezowa sobota!

W sobotę wszystkie drogi prowadzą do Moniek. Tam impreza pod hasłem "Wakacyjny Strat w Powiecie Monieckim".
W programie:
- koncerty, na scenie wystąpią Zenek Martyniuk, Polo Vibes, Letni & Malwina Baku oraz lokalne talenty,
- darmowe atrakcje dla dzieci,
- strefa gastronomiczna,
- stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i lokalnych wystawców,
- wspólna integracja i wakacyjna atmosfera.
Co najważniejsze, na miejscu spotkacie też nasz wakacyjny patrol Eska Summer City. Będziemy na Was czekać z odjechanymi konkursami i ekstra eskowymi gadżetami!
To wszystko w sobotę, 27 czerwca od godz. 15:00. Udział w imprezie jest bezpłatny. Z kim się widzimy? :)
Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie.