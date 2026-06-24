Wakacyjny Start w Powiecie Monieckim. Przed nami imprezowa sobota!

W sobotę wszystkie drogi prowadzą do Moniek. Tam impreza pod hasłem "Wakacyjny Strat w Powiecie Monieckim".

W programie:

koncerty, na scenie wystąpią Zenek Martyniuk , Polo Vibes, Letni & Malwina Baku oraz lokalne talenty,

, Polo Vibes, Letni & Malwina Baku oraz lokalne talenty, darmowe atrakcje dla dzieci,

strefa gastronomiczna,

stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i lokalnych wystawców,

wspólna integracja i wakacyjna atmosfera.

Co najważniejsze, na miejscu spotkacie też nasz wakacyjny patrol Eska Summer City. Będziemy na Was czekać z odjechanymi konkursami i ekstra eskowymi gadżetami!

To wszystko w sobotę, 27 czerwca od godz. 15:00. Udział w imprezie jest bezpłatny. Z kim się widzimy? :)

Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie.