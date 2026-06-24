Wakacyjny Start w Powiecie Monieckim. Przed nami imprezowa sobota!

Julia Łata
2026-06-24 14:26

W sobotę warto zrobić sobie wycieczkę do Moniek. Na scenie zagrają Zenek Martyniuk, Polo Vibes Letni & Malwina Baku - będzie się działo! Wpadajcie na Wakacyjny Start w Powiecie Monieckim.

Lotniczy widok na miasto Mońki, otoczone zielonymi polami i lasami, ukazujący urbanizację wsi i malowniczą przyrodę Podlasia. O Wakacyjnym Starcie w Powiecie Monieckim przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Starostwo Powiatowe w Mońkach/ Facebook

W sobotę wszystkie drogi prowadzą do Moniek. Tam impreza pod hasłem "Wakacyjny Strat w Powiecie Monieckim".

W programie:

  • koncerty, na scenie wystąpią Zenek Martyniuk, Polo Vibes, Letni & Malwina Baku oraz lokalne talenty,
  • darmowe atrakcje dla dzieci,
  • strefa gastronomiczna,
  • stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i lokalnych wystawców,
  • wspólna integracja i wakacyjna atmosfera.

Co najważniejsze, na miejscu spotkacie też nasz wakacyjny patrol Eska Summer City. Będziemy na Was czekać z odjechanymi konkursami i ekstra eskowymi gadżetami! 

To wszystko w sobotę, 27 czerwca od godz. 15:00. Udział w imprezie jest bezpłatny. Z kim się widzimy? :)

Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie

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ESKA Summer City
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