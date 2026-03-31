Dramat podczas drogi krzyżowej. Nagle pojawił się bus

niebezpieczna sytuacja rozegrała się 30 czerwca na terenie Wysokiego Mazowieckiego

osoba prowadząca busa staranowała służbowy jednoślad oraz przydrożny słup

mundurowy regulujący ruch cudem uszedł z życiem

Jak wynika z oficjalnych komunikatów mundurowych, rozpędzony samochód wbił się najpierw w stojący na drodze motocykl policyjny, a następnie w słup. Policjant, który w tym momencie zajmował się kierowaniem ruchem, wykazał się niezwykłym refleksem i w ostatniej sekundzie odskoczył z toru jazdy maszyny, unikając bezpośredniego zderzenia.

Wstępne kontrole stanu trzeźwości potwierdziły, że mężczyzna siedzący za kierownicą busa znajdował się pod wpływem alkoholu. Służby zdecydowały o natychmiastowym pobraniu próbek krwi od sprawcy, co pozwoli na precyzyjne określenie stężenia promili w jego organizmie w momencie zdarzenia.

Na szczęście żadna z osób biorących udział w drodze krzyżowej nie ucierpiała.

Wydarzenia religijne o charakterze masowym, odbywające się na otwartych ulicach, bezwzględnie wymuszają asystę odpowiednich służb mundurowych. Zadaniem skierowanych na miejsce patroli jest płynne zarządzanie przepływem aut oraz skuteczna ochrona zgromadzonych wiernych przed potencjalnymi zagrożeniami drogowymi.