Kabaret Neo-Nówka robi tourne po Wschodniej Polsce

Zapowiada się solidna dawka śmiechu i błyskotliwych puent. Kabaret Neo-Nówka powraca z nowym, pełnym humoru programem pod tytułem "Pokolenie DNA"!
Ironia i absurd
Grupa uprawia satyrę polityczną. Ale z pomysłem. Do tego zajmuje się wszechogarniającym absurdem. Kabaret Neo-Nówka w swych programach pokazuje przemiany społeczno-kulturalne w Polsce. Cechuje ich naturalność i bezkompromisowość.
Z czego słyną?
Z pewnością z zaskakujące skeczy, ciętej riposty i mistrzowskiej gry aktorskiej. Jednak w tej mieszance humoru potrafią skłonić do refleksji. Ich najnowszy program analizuje kondycję współczesnego społeczeństwa
"Pokolenie DNA" będzie można zobaczyć:
21. 02 - Suwałki Arena
2-3. 03 - Opera i Filharmonia Podlaska
Bilety
Link do strony z biletami https://qualitim.pl/bilety/?query=Pokolenie%20DNA
Link do profilu organizatora https://www.facebook.com/QualiTiM
Organizator trasy: IMPRESARIAT - QualiTiM www.qualitim.pl