Kabaret Neo-Nówka robi tourne po Wschodniej Polsce

Zapowiada się solidna dawka śmiechu i błyskotliwych puent. Kabaret Neo-Nówka powraca z nowym, pełnym humoru programem pod tytułem "Pokolenie DNA"!

Ironia i absurd

Grupa uprawia satyrę polityczną. Ale z pomysłem. Do tego zajmuje się wszechogarniającym absurdem. Kabaret Neo-Nówka w swych programach pokazuje przemiany społeczno-kulturalne w Polsce. Cechuje ich naturalność i bezkompromisowość.

Z czego słyną?

Z pewnością z zaskakujące skeczy, ciętej riposty i mistrzowskiej gry aktorskiej. Jednak w tej mieszance humoru potrafią skłonić do refleksji. Ich najnowszy program analizuje kondycję współczesnego społeczeństwa

"Pokolenie DNA" będzie można zobaczyć:

21. 02 - Suwałki Arena

2-3. 03 - Opera i Filharmonia Podlaska

Bilety

Link do strony z biletami https://qualitim.pl/bilety/?query=Pokolenie%20DNA

Link do profilu organizatora https://www.facebook.com/QualiTiM

Organizator trasy: IMPRESARIAT - QualiTiM www.qualitim.pl