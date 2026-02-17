Kabaret Neo-Nówka robi tourne po Wschodniej Polsce

Paweł Jakubowski
2026-02-17 21:09

Legendarny wrocławski kabaret Neo-Nówka wyruszył w trasę ze swoim najnowszy projektem „Pokolenie DNA”. Artyści odwiedzą m.in. Suwałki i Białystok.

Neonówka

i

Autor: Neonówka/ Archiwum prywatne Neonówka

Zapowiada się solidna dawka śmiechu i błyskotliwych puent. Kabaret Neo-Nówka powraca z nowym, pełnym humoru programem pod tytułem "Pokolenie DNA"! 

Ironia i absurd

Grupa uprawia satyrę polityczną. Ale z pomysłem. Do tego zajmuje się wszechogarniającym absurdem. Kabaret Neo-Nówka w swych programach pokazuje przemiany społeczno-kulturalne w Polsce. Cechuje ich naturalność i bezkompromisowość.

Z czego słyną?

Z pewnością z zaskakujące skeczy, ciętej riposty i mistrzowskiej gry aktorskiej. Jednak w tej mieszance humoru potrafią skłonić do refleksji. Ich najnowszy program analizuje kondycję współczesnego społeczeństwa

"Pokolenie DNA" będzie można zobaczyć:

21. 02 -  Suwałki Arena

2-3. 03  - Opera i Filharmonia Podlaska

Bilety

Link do strony z biletami https://qualitim.pl/bilety/?query=Pokolenie%20DNA  

Link do profilu organizatora https://www.facebook.com/QualiTiM

Organizator trasy: IMPRESARIAT - QualiTiM www.qualitim.pl

