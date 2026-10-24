Jest komunikat w sprawie Rolnicy. Podlasie. Wiadomo, co z Gieńkiem i Andrzejem

Rolnicy. Podlasie. Gienek wyrusza do Strabli, by spotkać się ze Sławkiem. Po drodze zbiera grzyby, które zamierza przekazać razem z zapłatą za gołębie. Transakcja nie przebiega jednak od razu po jego myśli. Pani Ela ogląda zebrane okazy, a mężczyźni zakładają się o to, czy Sławek zje popsute jajko. Gienek wygrywa zakład, choć początkowo nie chce wypłacić obiecanej kwoty. Ostatecznie reguluje należność.

Później Gienek i Sławek jadą do Plutycz, gdzie razem z Andrzejem i Jarkiem przewożą oraz rozpakowują belę kiszonki. Pasza szybko trafia do krów, które, jak się okazuje, bardzo ją lubią. Na gospodarstwie nie brakuje też okazji do żartów i współzawodnictwa. Gienek i Jastrząb urządzają wyścigi taczek, a Andrzej opowiada o ich stałej rywalizacji.

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W Bronowie Agnieszka i Jarek przyjeżdżają do Marcina po zboże. Przy okazji oglądają jego park maszynowy i nowy nabytek — radzieckiego Ziła przystosowanego do odśnieżania. Po powrocie do gospodarstwa czeka ich rozładunek dostawy wapna, którą trzeba schować pod dachem.

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W Tykocinie Wiesia i Wojtek zbierają ostatnie gruszki. W domu spotykają Patrycję, która zdradza, że jest w ciąży. Kobiety obierają owoce na domowy dżem, a Wojtek z Szymkiem planują przegląd siewnika. Syn samodzielnie naprawia maszynę, a przy pracy wraca temat tego, że ojciec rzadko go chwali. Premiera zapowiadanego odcinka "Rolnicy. Podlasie" w niedzielę 25 października.

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