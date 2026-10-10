Jagiellonia zagra z liderem. Mecz z trybun obejrzy Adrian Siemieniec

Głodni zwycięstwa

Jagiellonia w przerwie na kadrę intensywnie trenowała i rozegrał dwa sparingi. W starciu z Górnikiem ekipy nie poprowadzi Adrian Siemieniec, który został wykluczony na 6 najbliższych spotkań, za kontakt z sędzia. Trener stara się skupić na meczu, który będzie wymagającym pojedynkiem

Górnik jest bardzo jakościową drużyną, dlatego bardzo trudne spotkanie przed nami, ale my na pewno jesteśmy głodni i taką też drużynę chcę zobaczyć, taką głodną zwycięstwa w prestiżowym meczu i i udowodnienia, że my dzisiaj jesteśmy na takim poziomie, że potrafimy lidera pokonać i chcemy wrócić do tego regularnego wygrywania- powiedział Siemieniec

Mikołaj Łuczak

Na ławce trenerskiej w tym meczu zasiądzie Mikołaj Łuczak, asystent Adriana Siemieńca. Na konferencji przedmeczowej przyznał, że jest gotowy do tego prestiżowego starcia.

Odpowiedzialność jest duża. Trzeba stawić czoła tej odpowiedzialności i odpłacić się za zaufanie, jakim obdarzył mnie trener - mówi Łuczak

Kontuzja i powroty

Na murawie nie pojawi się Norbert Wojtuszek, który po powrocie z reprezentacji ma kontuzję. Do zdrowia za to wrócili Taras Romanczuk i Nik Prelec.

Jagiellonia - Górnik o 20:15 na Chorten Arenie