Jagiellonia zagra z liderem. Mecz z trybun obejrzy Adrian Siemieniec

Paweł Jakubowski
2026-10-10 8:42

Po dłuższej przewie wróciła piłkarska Ekstraklasa. Jagiellonię Białystok dziś (10.10) czeka starcie z liderem tabeli Górnikiem Zabrze. Drużyny nie może z ławki prowadzić Adrian Siemieniec.

Piłkarze Jagiellonii Białystok cieszą się na murawie stadionu. O meczu z Górnikiem Zabrze przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

Głodni zwycięstwa

Jagiellonia w przerwie na kadrę intensywnie trenowała i rozegrał dwa sparingi. W starciu z Górnikiem ekipy nie poprowadzi Adrian Siemieniec, który został wykluczony na 6 najbliższych spotkań, za kontakt z sędzia. Trener stara się skupić na meczu, który będzie wymagającym pojedynkiem

Górnik jest bardzo jakościową drużyną, dlatego bardzo trudne spotkanie przed nami, ale my na pewno jesteśmy głodni i taką też drużynę chcę zobaczyć, taką głodną zwycięstwa w prestiżowym meczu i i udowodnienia, że my dzisiaj jesteśmy na takim poziomie, że potrafimy lidera pokonać i chcemy wrócić do tego regularnego wygrywania- powiedział Siemieniec

Mikołaj Łuczak 

Na ławce trenerskiej w tym meczu zasiądzie Mikołaj Łuczak, asystent Adriana Siemieńca. Na konferencji przedmeczowej przyznał, że jest gotowy do tego prestiżowego starcia. 

Odpowiedzialność jest duża. Trzeba stawić czoła tej odpowiedzialności i odpłacić się za zaufanie, jakim obdarzył mnie trener - mówi Łuczak

Kontuzja i powroty

Na murawie nie pojawi się Norbert Wojtuszek, który po powrocie z reprezentacji ma kontuzję. Do zdrowia za to wrócili Taras Romanczuk i Nik Prelec. 

Jagiellonia - Górnik o 20:15 na Chorten Arenie

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