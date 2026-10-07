Białystok Boxing Show. Mocny boks zawodowy i 19-letni pięściarski diament

Walka wieczoru

Pojedynek zakontraktowany na 10 rund. Spotkają się Artjom Razhik (4-2-1, 1 KO) oraz Przemysław Zyśk (21-4-0, 6 KO).

- Starcie Rażika z Zyśkiem to gwarancja dużych emocji! - zapowiada organizator imprezy Dariusz Snarski. - Artem nie miał do tej pory też tak mocnych rywali, ale liczę że poradzi sobie z Przemkiem, który w mojej opinii szczyt formy ma już za sobą, choć nadal ma duże umiejętności i jest bardzo mocny psychicznie. Łatwo nie będzie, ale liczymy na wygraną Rażika - dodaje.

Ciekawie zapowiada się też walka Oliwiera Szota, którego ojciec Krzysztof należał kiedyś do krajowej czołówki.

- Oliwier powoli wychodzi z cienia taty, nabiera doświadczenia. Za rywala miał będzie Bartłomieja Wańczyka, twardego i ambitnego chłopaka, więc na wygraną będzie trzeba ciężko zapracować - ocenia "Snara".

Waga ciężka

W Białymstoku nie zabraknie też uwielbianej przez kibiców wagi ciężkiej. W boju w królewskiej dywizji zmierzą się 𝗝𝘂𝗺𝗸𝗮 𝗝𝗮𝗷𝗮𝗻𝗶 i 𝗗𝘇𝗲𝗺𝗮𝗹 𝗕𝗼𝘀𝗻𝗷𝗮𝗸.

Boks Olimpijski

Fanów boksu olimpijskiego ucieszyć powinien występ Fabiana Urbańskiego, którego sukcesy na ringach światowych przywodzą wspomnienia lat świetności polskiego boksu. 19-latek był już mistrzem świata kadetów i mistrzem świata juniorów, a teraz nie ma sobie równych w rywalizacji z seniorami w Polskiej Lidze Boksu.

- Fabian u nas stanie naprzeciw mocnego Litwina 𝗩𝗹𝗮𝗱𝗶𝗺𝗶𝗿a 𝗔𝗯𝗿𝗮𝗺𝗼𝘃𝗮𝘀a. My jako grupa promotorska mamy bardzo dobry kontakt z klubem Fabiana i chcą u nas boksować, co nas cieszy - przyznaje Snarski.

Boksu olimpijskiego na gali będzie tym razem więcej.

Wystąpi też Dawid Kruczkowski v-mistrz Polski jego rywal będzie Augustas Garmus z Litwy.

Ponadto przyjadą pięściarze z takich klubów jak: Skorpion Szczecin, Tiger Łomża, UKS Boxing Sokółka, Hetman Białystok, MN Boxing Wysokie Mazowieckie.

Gościem specjalnym imprezy będzie dwukrotny mistrz świata WBO Krzysztof "Główka" Głowacki.

Partnerem głównym gali grupy Boxing Production jest Miasto Białystok. Partnerem Strategicznym - Województwo Podlaskie.

Gala w hali szkoły przy ul Pułaskiego

Transmisja w Polsat Sport Fight od godziny 19.00.

Bilety dostępne w sklepie Wojownik przy ulicy Świętego Rocha 13A w Białymstoku. Ceny rozpoczynają się od 50 PLN.