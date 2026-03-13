Jagiellonia w maratonie meczów domowych. Na pierwszy ogień Piast Gliwice

Odwrócenie serii

Za Jagą niezbyt udana seria spotkań. Podopieczni Adriana Siemieńca zanotowali 4 ligowe mecze z rzędu bez zwycięstwa i po ostatniej porażce z Lechią spadli na pozycję wicelidera. Teraz jest szansa to odwrócić. Przed Żółto-Czerwonymi 4 domowe mecze z rzędu, a jak wiadomo, każdy najpewniej czuje się na własnym stadionie.

Jagiellonia kontra Piast

Sobotni rywal Jagiellonii Białystok - Piast Gliwice - jest tuż nad strefą spadkową. Ofensywa nie jest mocną stroną gości, w tym sezonie strzelili zaledwie 27 bramek. W dodatku Piast zagra bez podstawowego bramkarza, który jest kontuzjowany.

Po zwycięstwo

Teraz każde zwycięstwo jest na wagę złota, bo w tabeli ścisk! Jaga jest na 2. lokacie z dorobkiem 38 punków i traci do lidera - Zagłębia Lubin - 3 oczka. Tyle samo punktów co Żółto-Czerwoni ma też Lech Poznań, a dalej gonią Raków i Górnik. Do końca sezonu pozostało 10 kolejek i zaległy mecz z GKS-em Katowice.

Spotkanie Jagiellonii Białystok z Piastem Gliwice na Chorten Arenie w sobotę o 14:45.