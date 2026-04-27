Tajemnice najgłębszych jezior w Polsce. Niektóre z nich skrywają ponad 100-metrowe przepaście

Często zachwycamy się zestawieniami najpiękniejszych miejscowości czy popularnych atrakcji turystycznych, zapominając o podwodnych głębinach. Zbiorniki wodne w naszym kraju to prawdziwe przyrodnicze skarby, które zostały ukształtowane przez potężne lodowce lub ukryte głęboko w górskich dolinach. Wiele z nich to nieodkryte do końca obszary pełne zagadek, nieustannie przyciągające uwagę badaczy oraz amatorów nurkowania. Warto zatem dokładnie przeanalizować, które z polskich jezior osiągają największe głębokości i gdzie dokładnie można je zlokalizować na mapie.

Ile jezior jest w Polsce? Tysiące zbiorników wodnych na mapie kraju

Nasz kraj może pochwalić się ogromnym bogactwem śródlądowych wód. Na terytorium całego państwa zlokalizowano około 9,3 tysiąca jezior, a ich łączna powierzchnia to aż 3169,3 kilometrów kwadratowych. Zdecydowana większość z nich znajduje się w północnej części Polski, gdzie zdecydowany prym wiodą pojezierza: Wielkopolskie, Pomorskie oraz Mazurskie. To właśnie w tych regionach podziwiać można unikalny polodowcowy krajobraz, obfitujący w malownicze wyspy, zatoki i urokliwe półwyspy.

Największe jeziora w Polsce. Jezioro Śniardwy przyciąga rzesze turystów

Akweny wodne stanowią doskonałą przestrzeń do wypoczynku, wędkowania, żeglowania czy swobodnych kąpieli. W sezonie urlopowym takie lokalizacje przeżywają prawdziwe oblężenie ze strony podróżnych. Do najbardziej obleganych miejsc należy polodowcowe Jezioro Śniardwy, którego imponująca powierzchnia wynosi około 113,8 kilometrów kwadratowych. Ten potężny zbiornik zadziwia nie tylko swoim ostatecznym rozmiarem, ale również samą historią powstania. Gigantyczne wymiary nie idą jednak w parze z rekordową odległością do dna, dlatego warto sprawdzić, kto jest liderem głębokości. O tym dowiecie się z naszej galerii poniżej.

Najgłębsze jeziora w Polsce

Najgłębsze polskie jeziora. Gdzie leżą rekordziści głębokości?

W czołówce najgłębszych akwenów znajduje się słynne Jezioro Wdzydze, które jest zlokalizowane na Kaszubach. Jego maksymalna głębokość sięga dokładnie 70 metrów, a sam rozległy zbiornik to tak naprawdę system kilku połączonych wód, układających się w charakterystyczny kształt krzyża. Jednak absolutny rekordzista w tej kategorii leży w województwie podlaskim, na terenie gminy Przerośl w powiecie suwalskim, gdzie dno opada na głębokość aż 108,5 metra.

