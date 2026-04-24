Dwa gole w doliczonym czasie. Dramat Jagiellonii w meczu z Górnikiem

Od pierwszych minut z trybun popłynął gorący doping, o który przed meczem prosił trener Adrian Siemieniec

Jagiellonia kreowała grę i stwarzała masę sytuacji i gol wydawał się tyko kwestią czasu.

W 23 min Duma Podlasia przeprowadziła ostrzał bramki, ale uderzenie Pululu i dobitkę Leivy wybronił bramkarz gości.

Żółto-Czerwoni mieli jeszcze kilka okazji, ale miał też Górnik, jednak na wysokości zadania stanął bramkarz Sławomir Abramowicz.

Druga połowa

W 64 min w pole karne Jagi wparował Chłań. Zamieszał i strzelił, a piłka odbiła się jeszcze od Mazurka i wpadła do siatki.

Dwie bramki w końcówce

W doliczonym czasie gry Jagiellonia doprowadziła do remisu, po bramce Afimico Pululu.

Za chwilę goście otrzymali rzut karny po faulu Wdowika na Sacku. Jedenastkę na gola zamienił Rafał Janicki

Jagiellonia przegrywa w dramatycznym okolicznościach 1:2 i marzenia o mistrzostwie zaczynają uciekać.

Maksym Chłań wszedł między obronę Jagiellonii Białystok i z pomocą rywala umieścił piłkę w siatce!