Grzegorz Krychowiak pojawił się na meczu Jagiellonii Białystok

Grzegorz Krychowiak naprawdę sporadycznie pojawia się na meczach PKO BP Ekstraklasy. Tym bardziej wizyta na stadionie w Białymstoku przykuła uwagę.

Krychowiak zasiadł w loży razem z Wojciechem Strzałkowskim przewodniczącym Rady Nadzorczej Jagiellonii Białystok oraz przedstawicielami Górnika Zabrze.

Krychowiak łączony z Jagiellonią?

Jeżeli ktoś podejrzewał, że popularny "Krycha" może dołączyć do Dumy Podlasia może być rozczarowany. Krychowiak już zakończył piłkarska karierę, a miało to miejsce w październiku 2025. W Białymstoku po prostu oglądał hit 30 kolejki Ekstraklasy.

Szok w 98 minucie

Znany z ekstrawaganckich stylówek modowych obejrzał na Chorten Arenie 3 gole. Jagiellonia w dramatycznych okolicznościach przegrała z Górnikiem 1:2, tracąc gola w 98 min meczu.