Pijany przyniósł na komendę niewybuch z czasów II wojny

Paweł Jakubowski
2026-04-27 10:17

Mężczyzna znalazł niewybuch na spacerze. W domu przy ”piwko” czyszcząc go z rdzy, stwierdził, że to niebezpieczne i poszedł ze znaleziskiem na komendę.

Niewybuch

i

Autor: podlaska policja / Materiały prasowe

47-latek zauważył metalowy zardzewiały przedmiot na brzegu stawu - tak przyznała policjantom

Nie był świadomy, że przedmiot, który zabrał do domu był niebezpieczny. Zorientował się dopiero czyszcząc go z rdzy. 

Sprawdził znalezisko w internecie 

Potwierdził to sprawdzając informacje w internecie. Mężczyzna pod znacznym wpływem alkoholu przyniósł znalezisko do białostockiej komendy.

Okazało się, że to tak naprawdę zapalnik artyleryjski pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Pocisk został zabezpieczony przez policyjnych pirotechników.

Uwaga na takie odkrycia

Policja przypomina jak zachować się w sytuacji, gdy odnajdziemy pocisk?:

  • Nigdy samodzielnie nie próbuj przenosić tego typu znaleziska.
  • Pod żadnym pozorem nie zmieniaj jego położenia, nie dotykaj ani rozbrajaj go.
  • Takie miejsce zabezpiecz przed dostępem osób postronnych, a zwłaszcza dzieci. 
  • Jak najszybciej powiadom o tym fakcie Policję, dzwoniąc na numer 112.
niewybuch
Białystok
II wojna światowa