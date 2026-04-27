Pijany przyniósł na komendę niewybuch z czasów II wojny

47-latek zauważył metalowy zardzewiały przedmiot na brzegu stawu - tak przyznała policjantom
Nie był świadomy, że przedmiot, który zabrał do domu był niebezpieczny. Zorientował się dopiero czyszcząc go z rdzy.
Sprawdził znalezisko w internecie
Potwierdził to sprawdzając informacje w internecie. Mężczyzna pod znacznym wpływem alkoholu przyniósł znalezisko do białostockiej komendy.
Okazało się, że to tak naprawdę zapalnik artyleryjski pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Pocisk został zabezpieczony przez policyjnych pirotechników.
Uwaga na takie odkrycia
Policja przypomina jak zachować się w sytuacji, gdy odnajdziemy pocisk?:
- Nigdy samodzielnie nie próbuj przenosić tego typu znaleziska.
- Pod żadnym pozorem nie zmieniaj jego położenia, nie dotykaj ani rozbrajaj go.
- Takie miejsce zabezpiecz przed dostępem osób postronnych, a zwłaszcza dzieci.
- Jak najszybciej powiadom o tym fakcie Policję, dzwoniąc na numer 112.