Pijany przyniósł na komendę niewybuch z czasów II wojny

47-latek zauważył metalowy zardzewiały przedmiot na brzegu stawu - tak przyznała policjantom

Nie był świadomy, że przedmiot, który zabrał do domu był niebezpieczny. Zorientował się dopiero czyszcząc go z rdzy.

Sprawdził znalezisko w internecie

Potwierdził to sprawdzając informacje w internecie. Mężczyzna pod znacznym wpływem alkoholu przyniósł znalezisko do białostockiej komendy.

Okazało się, że to tak naprawdę zapalnik artyleryjski pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Pocisk został zabezpieczony przez policyjnych pirotechników.

Uwaga na takie odkrycia

Policja przypomina jak zachować się w sytuacji, gdy odnajdziemy pocisk?:

Nigdy samodzielnie nie próbuj przenosić tego typu znaleziska.

Pod żadnym pozorem nie zmieniaj jego położenia, nie dotykaj ani rozbrajaj go.

Takie miejsce zabezpiecz przed dostępem osób postronnych, a zwłaszcza dzieci.

Jak najszybciej powiadom o tym fakcie Policję, dzwoniąc na numer 112.