Jagiellonia - Górnik. Trener Adrian Siemieniec z apelem do kibiców

5 kolejek do końca

Piłkarska ekstraklasa wchodzi w decydującą fazę. Do końca rozgrywek zostało tylko pięć kolejek. Jagiellonię czekają 4 mecz ze zespołami ze ścisłej czołówki, które będa niezwykle istotne w ligowej układance.

Starcie z Górnikiem Zabrze

Oba zespoły mają dokładnie po 46 punktów, ale Jagiellonia ma lepszy lepszy bilans bramkowy i wyprzeda ekipę ze Śląska. O ostatecznym rozstrzygnięciu będą decydowały detale

Trener zwrócił się kibiców

Trener Adrian Siemieniec zdaje sprawę jak ważne będą najbliższe rozstrzygnięcia, dlatego na konferencji zaapelował do kibiców:

- Chciałbym poprosić kibiców Jagiellonii. Potrzebujemy spójności, energii, płynącej z całego stadionu, dopingu całego stadionu, pasji, głodu energii płynącej z trybu. Niejednokrotnie wsparcie trybun sprawiało, że zawodnicy mając chwile zwątpienia zostali do pewnych rzeczy popchnięci przez kibiców.

Mecz Jagiellonia Białystok Górnikiem Zabrze o 20:30 na Chorten Arenie.

A fani już mobilizują się przed meczem. Niedaleko naszego redakcyjnego studia w oknach pojawiły się flagi :)