Hampus Finndell nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok

Duma Podlasia ma nowego zawodnika. Szeregi Żółto-Czerwonych zasilił Hampus Finndell. Szwed podpisał kontrakt do końca sezonu 2028/2029.

Hampus Finndell swoją piłkarska przygodę zaczynał w Szwecji, skąd szybko wyjechał do holenderskiego Groningen. W 2018 roku trafił do Djurgardens IF, z którego był regularnie wypożyczany do Dalkurd czy niemieckiego Eintrachtu Brunszwik. Pół roku spędził też w norweskim Vikingu, skąd zimą 2025 roku definitywnie wrócił do Djurgardens. Ze szwedzkim zespołem zanotował m.in. świetną przygodę w sezonie 2024/2025 Ligi Konferencji, gdy odpadł z tych rozgrywek dopiero w półfinale przeciwko Chelsea. Pomocnik ma na swoim koncie również występy w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji od U-15 do U-21.

- Dołączam do drużyny na wyjazd do Gruzji. Czekam na możliwość gry i pokazania się na boisku. Liczę na udany wyjazd oraz dobry mecz z Rakowem w niedzielę - mówi Hampus Finndell - Jestem bardzo podekscytowany perspektywą gry w Jagiellonii. Uważam, że będę dobrze pasował do zespołu.

Pomocnik będzie występował w koszulce z numerem 14.