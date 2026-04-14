Gigantyczna emerytura arcybiskupa. Ta kwota przyprawia o zawrót głowy

Zwykli emeryci a przywileje duchownych

Krajowy system świadczeń emerytalnych opiera się w głównej mierze na odprowadzanych składkach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a końcowa wypłata zależy od zarobków oraz stażu pracy. Rzeczywistość brutalnie weryfikuje portfele wielu seniorów, którzy zmagają się z niskimi przelewami, niepozwalającymi na swobodne opłacenie wciąż rosnących kosztów utrzymania.

Zdecydowanie inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób duchownych. Biskupi oraz księża mają możliwość łączenia standardowej emerytury z ZUS ze specjalnymi dodatkami, a także ze wsparciem z Funduszu Kościelnego. To powoduje, że ich miesięczne wpływy znacznie przewyższają to, na co może liczyć statystyczny polski emeryt.

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź i jego gigantyczne dochody

Największe emocje w polskiej przestrzeni publicznej budzi sytuacja finansowa abp. Sławoja Leszka Głódzia. Były biskup polowy Wojska Polskiego, legitymujący się stopniem generała dywizji, korzysta z wyjątkowo korzystnego splotu różnych źródeł finansowania. Jak informuje serwis gospodarka.dziennik.pl, po zaplanowanej na 2026 rok waloryzacji, jego miesięczne wpływy mogą osiągnąć pułap od 18 do nawet 23 tysięcy złotych. Jest to więc wynik całkowicie oderwany od standardowych realiów polskich seniorów. Na tak potężny zastrzyk gotówki składają się trzy główne filary:

okazała emerytura wojskowa z tytułu stopnia generalskiego,

dodatkowe świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

rozmaite dodatki, które przysługują kościelnym hierarchom.

Dalsza część artykułu znajduje się pod quizem.

Skąd się biorą tak wysokie emerytury księży?

Tajemnica tak imponujących kwot leży w samej konstrukcji przepisów, z których korzystają kapłani. Duchowni mają prawo do jednoczesnego czerpania środków z kilku odrębnych źródeł. Mechanizm ten opiera się najczęściej na następujących zasadach: