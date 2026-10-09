Gienek wyjechał z Plutycz. Jest komunikat. Co z serialem Rolnicy. Podlasie?

Gienek i Jastrząb wyruszą w pierwszą zagraniczną podróż.

Bohaterowie po raz pierwszy polecą samolotem.

Kierunek ich wyprawy pozostaje tajemnicą.

Trzeci sezon programu zadebiutuje w grudniu w Fokus TV.

Popularność serialu „Rolnicy. Podlasie” sprawiła, że Gienek i Jastrząb doczekali się własnego programu. Spin-off zatytułowany „Podróże Gienka i Jastrzębia” szybko zdobył sympatię widzów. Dwie pierwsze odsłony produkcji pokazały przyjaciół podczas wypraw po Polsce. Bohaterowie odwiedzili między innymi bałtyckie plaże oraz kultywujące tradycję Podhale.

Gienek i Jastrząb ruszają za granicę

Trzeci sezon przyniesie największą podróż w historii programu. Gienek i Jastrząb po raz pierwszy polecą samolotem i wybiorą się do innego kraju. Na miejscu zetkną się z obcą kulturą, odmiennymi zwyczajami oraz barierą językową.

Nowym doświadczeniem będzie dla nich już sam początek wyprawy. Widzowie zobaczą, jak bohaterowie poradzą sobie na lotnisku oraz jak zareagują na pierwszy w życiu lot. Twórcy na razie nie ujawniają, dokąd dokładnie wybiorą się przyjaciele z Plutycz.

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Nowy sezon „Podróży Gienka i Jastrzębia” w grudniu

W zagranicznej przygodzie nie zabraknie humoru, zaskakujących sytuacji, niespodziewanych wydarzeń oraz wzruszeń. Mottem Gienka i Jastrzębia nadal pozostaje hasło „Nigdy nie jest za późno”.

„Podróże Gienka i Jastrzębia” to opowieść o spełnianiu marzeń, radości z życia i męskiej przyjaźni. Premierę trzeciego sezonu zaplanowano na grudzień. Nowe odcinki będzie można oglądać na antenie Fokus TV. Jednocześnie przypominamy, że w każdą niedzielę o godz. 20 można oglądać serial Rolnicy. Podlasie.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej pomagają Paulinie