Dni Miasta Białegostoku 2026 za nami. Zobacz zdjęcia z koncertów i wydarzeń

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-24 8:15

Dni Miasta Białegostoku 2026 przyciągnęły tłumy mieszkańców. Przez trzy dni na białostoczan czekały koncerty, gale, wystawy i wydarzenia plenerowe. Na scenie na Rynku Kościuszki wystąpili m.in. Bryska, Oskar Cyms, Pectus oraz artyści projektu „Oczarowanie Wodecki Twist”.

Największe koncerty odbyły się na Rynku Kościuszki. W piątek publiczność bawiła się przy przebojach Bryski, Oskara Cymsa i zespołu Pectus. Z kolei sobotni wieczór upłynął pod znakiem twórczości Zbigniewa Wodeckiego. W widowisku „Oczarowanie Wodecki Twist” wystąpili m.in. Alicja Majewska, Ania Rusowicz, Aga Zaryan, Mietek Szcześniak i Wojciech Cugowski.

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Niedzielne uroczystości odbyły się w Operze i Filharmonii Podlaskiej, gdzie wręczono Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku. Trzydniowe święto zakończył koncert Ani Dąbrowskiej. W programie Dni Miasta znalazły się także liczne wydarzenia przygotowane przez miejskie instytucje kultury, w tym pikniki, warsztaty i specjalne zwiedzanie wystaw. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tych wydarzeń.

Doda Festiwal Opole 2026
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