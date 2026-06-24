Dni Miasta Białegostoku 2026 za nami. Zobacz zdjęcia z koncertów i wydarzeń

Największe koncerty odbyły się na Rynku Kościuszki. W piątek publiczność bawiła się przy przebojach Bryski, Oskara Cymsa i zespołu Pectus. Z kolei sobotni wieczór upłynął pod znakiem twórczości Zbigniewa Wodeckiego. W widowisku „Oczarowanie Wodecki Twist” wystąpili m.in. Alicja Majewska, Ania Rusowicz, Aga Zaryan, Mietek Szcześniak i Wojciech Cugowski.

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Niedzielne uroczystości odbyły się w Operze i Filharmonii Podlaskiej, gdzie wręczono Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku. Trzydniowe święto zakończył koncert Ani Dąbrowskiej. W programie Dni Miasta znalazły się także liczne wydarzenia przygotowane przez miejskie instytucje kultury, w tym pikniki, warsztaty i specjalne zwiedzanie wystaw. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tych wydarzeń.