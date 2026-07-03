Cudzoziemcy ukryci w naczepie ciężarówki. Zatrzymała ich KAS i Straż Graniczna

W tymczasowym punkcie kontrolnym w Budzisku na granicy polsko-litewskiej Służba Celno-Skarbowa skontrolowała ciężarówkę kierowaną przez 37-letniego obywatela Rumunii. Funkcjonariusze podlaskiej KAS i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w naczepie pojazdu ujawnili 54 cudzoziemców, którzy nielegalnie próbowali dostać się do Polski. Byli to obywatele Pakistanu (30 osób), Afganistanu (15 osób) oraz Bangladeszu (9 osób). Ustalono, że kierowca przewoził ich z terytorium Łotwy.

Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej. Wobec obywatela Rumunii wszczęte zostanie postępowanie karne.