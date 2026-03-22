Codzienne przesądy wciąż kształtują nasze decyzje. Te gesty wykonujesz zupełnie nieświadomie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-03-22 4:06

Stare wierzenia wcale nie odeszły w zapomnienie. Zabobony nadal mocno trzymają się w naszym społeczeństwie, realnie oddziałując na codzienne wybory. Większość z nas podchodzi do nich z uśmiechem, jednak pewne nawyki powtarzamy całkowicie machinalnie. Co sprawia, że takie zachowania wciąż przetrwały w naszej kulturze?

Przekazywane z dziada pradziada zabobony zakorzeniły się w naszej kulturze na dobre. Powielane w domach zachowania szybko zyskały status utartych schematów, z których niezwykle ciężko zrezygnować. Wśród najbardziej powszechnych wierzeń powtarzanych w polskich domach wymienia się przede wszystkim:

  • rzucanie kluczy na blat stołu – zwiastuje finansowe problemy
  • używanie gwizdka w mieszkaniu – rzekomo powoduje utratę majątku
  • rozsypywanie ziaren soli – gwarantuje natychmiastowy wybuch konfliktu
  • spacer pod rozstawioną drabiną – przyciąga poważne kłopoty
  • przecięcie drogi przez czarnego kota – klasyczny znak nadciągającego pecha

Mimo całkowitego braku logicznego potwierdzenia dla takich działań, Polacy wciąż chętnie ulegają dawnym schematom.

Pochodzenie przesądów. Dlaczego boimy się czarnego kota?

Źródeł takich zachowań należy szukać w zamierzchłej przeszłości, kiedy społeczeństwo nie potrafiło naukowo wytłumaczyć otaczających zjawisk. Wszelkie luki w wiedzy skutecznie wypełniano magiczną symboliką, która po latach urosła do rangi nienaruszalnej tradycji. Współcześni badacze ludzkiej psychiki podkreślają, że ślepa wiara w zabobony znacząco ułatwia pokonanie codziennego lęku. Gwarantuje nam to po prostu złudne wrażenie posiadania całkowitej kontroli nad własnym losem.

