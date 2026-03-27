Co dalej z BiKeRem? Sezon nie ruszy zgodnie z planem

Białostocka Komunikacja Rowerowa od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. W ubiegłym sezonie rowery wypożyczono ponad 250 tys razy. W tym roku, nie wiadomo czy sezon ruszy.

Sezon BiKeRa pod znakiem zapytania

Rozpoczęcie sezonu białostockich rowerów miejskich zaplanowano na 1 kwietnia. Wiadomo już, że terminu nie uda się dotrzymać. To z powodu odwołania, które wpłynęło od firmy, która przegrała przetarg. Miasto czeka na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej.

- Firma, która nie zdobyła tego zlecenia odwołała się, oczekując ponownego rozpatrzenia dokumentów. Wszystko jest w zawieszeniu, czekamy na decyzję KIO - mówi Urszula Boublej z Urzędu Miejskiego w Białymstoku. - Liczymy na to, że BiKeRy pojawią się na ulicach Białegostoku. Nie przewidujemy innej możliwości.

Ćwierć miliona wypożyczeń

Ubiegły sezon BiKeRa był rekordowy. Odnotowano 255 879 wypożyczeń.

Białostocka Komunikacja Rowerowa funkcjonuje od 2014 roku. System BiKeR obejmuje 55 stacji i 500 rowerów - w tym standardowe, z fotelikami dla dzieci, tandemy oraz rowerki dla najmłodszych.